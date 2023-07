Opakowania wielokrotnego użytku w McDonald's

Współpraca ta jest wynikiem zobowiązania McDonald’s do wyeliminowania zbędnych opakowań i poprawy systemu recyklingu, jak również obowiązujących od stycznia 2023 roku nowych przepisów ukierunkowanych na walkę z odpadami celem ochrony bioróżnorodności i zasobów naturalnych we Francji.

Rewolucja w opakowaniach McDonald's

Po dwóch latach szeroko zakrojonych konsultacji, Checkpoint został wybrany w 2021 r. przez McDonald’s France do realizacji projektu obejmującego instalację sprzętu RFID oraz oprogramowania w swoich restauracjach w całym kraju. Projekt ten ma na celu ograniczenie ilości odpadów produkowanych przez restauracje McDonald’s poprzez zwiększenie wglądu w czasie rzeczywistym w stany magazynowe opakowań wielorazowych, zapewnienie szybkiego i wydajnego zarządzania zapasami, optymalizację uzupełniania i zagwarantowanie długotrwałego zabezpieczenia użyteczności zasobów restauracji.

Śledzenie opakowań po frytkach

Na podstawie testów laboratoryjnych i konsultacji w zakresie produktów Checkpoint Systems opracował ozwiązanie RFID odporne na wodę i wysokie temperatury. Nowatorskie etykiety zostały zastosowane we wszystkich rodzajach opakowań, od kubków i butelek, po pojemniki na frytki, umożliwiając ich monitorowanie i potencjalnie śledzenie za pośrednictwem zautomatyzowanej bazy danych.

Wspomniana baza danych dodatkowo zapewni McDonald’s France pełny wgląd w czasie rzeczywistym w posiadane stany magazynowe – w tym dane dotyczące rodzajów i liczby opakowań – i pozwoli określić potrzeby uzupełniania z dokładnością 99%. Dzięki funkcji automatycznego śledzenia restauracje będą mogły precyzyjnie lokalizować opakowania znajdujące się w pobliżu (np. opakowania przypadkowo wyrzucone do koszy na śmieci), ograniczając tym samym ubytki. Do tej chwili firma Checkpoint dostarczyła rozwiązania RFID już do ponad 1200 restauracji McDonald’s we Francji.