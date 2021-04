Open Loyalty przeznaczy 2,3 mln euro na rozwój technologii fintech

fot. Open Loyalty

Open Loyalty, europejski startup stworzony w firmie Divante z Grupy OEX, przeznaczy 2,3 mln euro na rozwój nowej technologii fintech - lojalnościowej karty płatniczej opartej o blockchain. 1,3 mln euro inwestycji będzie pochodziło z dofinansowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - polskiej instytucji, która wspiera innowacyjne projekty badawcze. Pozostała część finansowania będzie pochodziła ze środków własnych Divante.

Open Loyalty to platforma lojalnościowa nowej generacji oparta o podejście API-first oraz headless. Dzięki modułowości tego rozwiązania, marki mogą wdrażać spersonalizowane programy lojalnościowe w dowolnym kanale komunikacji, wykorzystując różne mechaniki lojalizacji i gamifikacji klientów. Z Open Loyalty korzystają już firmy z różnych branż działające na całym świecie, m.in. ALDO, Warba Bank czy Prudential.

- Zdecydowaliśmy się jeszcze bardziej połączyć mechanizmy płatności mobilnych i programów lojalnościowych. Chcemy, by technologia lojalnościowych kart płatniczych otworzyła najlepszym markom nowe możliwości angażowania klientów. – powiedział Karol Bzik, współzałożyciel Open Loyalty.

Wraz z nowo rozpoczętym projektem badawczym firma stawia strategiczny krok w stronę rozwiązań klasy fintech. - Aplikacje do płatności mobilnych, odroczone płatności, mikrokredyty czy wewnętrzne kryptowaluty stają się standardem rynkowym. Dofinansowanie przyspieszy nasze prace nad badaniami i rozwojem technologii lojalnościowych kart płatniczych, z wykorzystaniem blockchain i uczenia maszynowego. Dzięki temu, klienci Open Loyalty otrzymają rozwiązanie, które pozwoli im wprowadzić własną walutę, sposób płatności oraz program lojalnościowy wspomagany sztuczną inteligencją. W rezultacie lojalność i płatności wejdą na zupełnie nowy poziom - dodaje Cezary Olejarczyk, współzałożyciel Open Loyalty

W najbliższym czasie Open Loyalty skoncentruje się na dopracowaniu nowej technologii oraz wdrożeniu projektów pilotażowych we współpracy z firmami z branży retail.