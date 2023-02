Ostatni tydzień na zgłoszenie w konkursie EEC Startup Challenge! Innowacyjni i ambitni poszukiwani

– Organizując Europejski Kongres Gospodarczy wyciągamy rękę do tych, którzy są najbardziej innowacyjni i z zaangażowaniem szukają wsparcia dla swoich pomysłów. Chcemy pomagać w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, bo widzimy ogromny potencjał w łączeniu doświadczonego biznesu ze startupami. To, co cieszy szczególnie, to historie sukcesu startupów, które zaczęły się właśnie dzięki udziałowi w naszym konkursie – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

EEC Startup Challenge trampoliną do sukcesu

Od pierwszej edycji w 2016 r. do konkursu Startup Challenge zgłosiło się ponad 1000 projektów z całego świata. Wśród dotychczasowych laureatów są firmy działające z powodzeniem w wielu sektorach gospodarki.

– Wygrana znacząco przyczyniła się do przyspieszenia i rozwoju naszego przedsięwzięcia. O projekcie zrobiło się głośno, pozyskaliśmy inwestorów i nowe kontakty branżowe zainteresowane wykorzystaniem naszego surowca we własnej produkcji. Otworzyliśmy także własne R&D Center oraz linię prototypową w Turce pod Lublinem. Na przełomie najbliższych miesięcy kupujemy park technologiczny pod pełnowymiarową produkcję – w tym celu planujemy wizytę w Szanghaju – mówi Justyna Bekier, przedstawicielka The True Green, startupu wyróżnionego w zeszłorocznej edycji EEC Startup Challenge w kategorii Środowisko za stworzenie substytutu drewna twardego na bazie konopi włóknistych.

Laureatami konkursu dla startupów, który rozstrzygnięto w czasie poprzedniej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, są: Doctore.One, simpl.rent, The True Green, ULTRAXIS i OMNIAZ.

Kategorie konkursu EEC Startup Challenge:



MODERN ECONOMY

Przemysł, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo, robotyka, automatyzacja

ENVIRONMENT

Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów

HEALTH & BIOTECHNOLOGY

Medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia

BUSINESS PROCESSES

Zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR

CLIENT & LIFESTYLE

Handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego

Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego 2023 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Opis konkursu, regulamin oraz formularz dostępne są na stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie gali organizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego (24-26 kwietnia 2023 r.).