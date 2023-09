OVHcloud wprowadza kalkulator śladu węglowego

OVHcloud umożliwia klientom lepsze rozumienia śladu węglowego ich infrastruktury chmurowej sprzyja większej przejrzystości, ale także zachęca do bardziej odpowiedzialnego korzystania z IT w całej branży.

Kalkulator śladu węglowego OVHcloud

Metodologia kalkulatora emisji dwutlenku węgla, uwzględniająca wszystkie czynniki, od produkcji po komponenty zajęła ponad osiem miesięcy prac. Narzędzie, dostępne na żądanie z panelu klienta OVHcloud, uwzględnia szacunkowe zużycie energii elektrycznej przez serwery pracujące w centrach danych firmy i oblicza ekwiwalent emisji dwutlenku węgla, włączając także pracę sprzętu chłodzącego i sieciowego, a także transport, produkcję, etap związany z zakończeniem życia produktów i gospodarkę odpadami, zapewniając w ten sposób pełny obraz rzeczywistego śladu węglowego.

Kalkulator uwzględnia przede wszystkim lokalizację klienta i zasobów, z których korzysta. Miesięczna emisja zależy od lokalnego miksu energetycznego, co oznacza, że serwer znajdujący się w kraju o niskim poziomie emisji dwutlenku węgla wykaże inny wynik niż w przypadku tego samego serwera znajdującego się w kraju o mniej korzystnym miksie. Do końca roku informacje rynkowe uzupełnią raporty kalkulatora emisji dwutlenku węgla, podkreślając zaangażowanie Grupy w dekarbonizację miksu energetycznego.

Oprogramowanie kalkulatora emisji dwutlenku węgla OVHcloud zostało opracowane we współpracy z Sopra Steria, a metodologia została poddana audytowi przez IJO, niezależną firmę konsultingową specjalizującą się w branży Green IT.

– Jako główny gracz technologiczny w Europie, mamy do odegrania kluczową rolę we wspieraniu bardziej zrównoważonego krajobrazu cyfrowego w całym łańcuchu wartości, w tym wśród pracowników, klientów, dostawców i partnerów. Dlatego cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do stworzenia kalkulatora emisji dwutlenku węgla OVHcloud, który umożliwia firmom ocenę wpływu ich działalności w chmurze na środowisko. Jesteśmy dumni z zaufania, jakim zostaliśmy obdarzeni, odgrywając aktywną rolę w tej inicjatywie dekarbonizacji – powiedziała Fabienne Mathey-Girbig, Executive Director Corporate Responsibility & Sustainable Development w Sopra Steria.

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój

OVHcloud od dawna rozwija pionowo zintegrowany model przemysłowy, w którym Grupa buduje własne centra danych z uwzględnieniem autorskich, zastrzeżonych prawnie innowacji, wykorzystując przy tym dwie fabryki zlokalizowane w Croix we Francji i Beauharnois w Kanadzie, w których konstruuje zaprojektowane przez siebie serwery. Dzięki temu OVHcloud sprawuje faktyczną i całkowitą kontrolę nad łańcuchem wartości. To unikatowe podejście przekłada się na wymierne korzyści, w ciągu dziesięciu godzin pracy pod pełnym obciążeniem serwer OVHcloud wymaga tylko jednej szklanki wody do chłodzenia. Wiele stosowanych na rynku serwerów potrzebuje aż siedem razy więcej. Innowacyjność OVHcloud pozwala osiągnąć średni globalny współczynnik PUE na poziomie 1,28, niższy niż średnia dla branży (według szacunków z 2022 roku), sięgająca aż 1,55[i].

Te wyniki efektywności zużycia wody i energii są jednymi z najlepszych w branży. Torują firmie drogę do przyszłych certyfikacji, zaś udostępniony kalkulator emisji dwutlenku węgla dowodzi zaangażowania OVHcloud w zrównoważoną chmurę.

– Ponieważ zrównoważony rozwój jest zakorzeniony w naszym DNA, nieustannie stawiamy sobie wyzwanie konsekwentnej redukcji śladu węglowego związanego z naszą działalnością. Jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek świadomi znaczenia, jakie dla naszych klientów ma jak najdokładniejsze wyliczenie ich śladu węglowego. Dlatego też jesteśmy szczęśliwi, że możemy zaoferować precyzyjny i zrozumiały odczyt, a wszystko to za pomocą jednego kliknięcia myszką – komentuje Michel Paulin, CEO OVHcloud.

W efekcie, OVHcloud Carbon Calculator zapewnia klientom przejrzyste i wyczerpujące (zakres 1, 2, 3) informacje o śladzie węglowym, od produkcji aż po uruchomienie infrastruktury. Grupa OVHcloud jest jedynym dostawcą usług w chmurze, który oferuje wyliczenie śladu węglowego korzystania z usług w chmurze z uwzględnieniem analizy cyklu życia sprzętu, sięgającym aż poziomu komponentów.

Zrównoważony rozwój OVHcloud

OVHcloud Carbon Calculator jest już dostępny bezpłatnie na całym świecie[ii] dla wszystkich użytkowników linii produktów BareMetal, bezpośrednio z panelu sterowania OVHcloud. Jest on również dostępny za pośrednictwem interfejsu API. Już w ciągu najbliższych tygodni możliwość skorzystania z kalkulatora emisji dwutlenku węgla otrzymają także klienci Hosted Private Cloud.

OVHcloud jest globalnym dostawcą chmury, zarządzającym 450 000 serwerów w 37 własnych centrach danych na czterech kontynentach, wspierającym potrzeby 1,6 mln klientów z ponad 140 krajów. Grupa od ponad 20 lat stosuje zintegrowany model, który gwarantuje jej pełną kontrolę nad łańcuchem wartości: począwszy od projektowania własnych serwerów, poprzez zarządzanie należącymi do niej centrami danych, po budowanie i utrzymywanie własnej globalnej sieci światłowodowej. Celem jest wspieranie potrzeb klientów, by mogli oni czerpać korzyści z rozwiązań uwzględniających aspekty środowiskowe, oszczędzając zasoby i uzyskując najniższy w branży poziom śladu węglowego.

[i] WW DC Operators PUE, Uptime Institute, 2021

[ii] Nie dotyczy USA