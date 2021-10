Paczkomaty InPostu będą wyposażone w czujniki jakości powietrza

Sieć paczkomatów InPost przekroczyła 15.000

Czujniki powietrza zainstalowane na paczkomatach pokażą jakość powietrza w miastach.

Błyskawiczny rozwój sieci

– Rozbudowa sieci paczkomatów, jaką na wielką skalę realizujemy w tym roku, idzie w parze z rozwojem naszych usług oraz inwestycjami w ekologiczne technologie. W ciągu ostatniego miesiąca wprowadziliśmy deklarowane dostawy tego samego dnia w ramach tego samego miasta, nową usługę Strefa Ułatwionego Dostępu dla osób niewysokich, systematycznie zwiększamy też zasięg programu InPost Green City dedykowanego samorządom. Do tego wdrażamy nowe urządzenia zasilane energią słoneczną, które otaczamy kostką antysmogową. Oprócz oferowania najbardziej ekologicznej formy dostawy, zależy nam na dostarczeniu naszym klientom informacji o jakości powietrza w miastach – dlatego na paczkomatach pojawią się czujniki pozwalające przez naszą aplikację śledzić zmiany jakości powietrza w czasie rzeczywistym – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

Przeczytaj także: Rafał Brzoska złożył wstępną ofertę objęcia akcji Medicalgorithmics

Dodaje, że to nie koniec dynamicznej rozbudowy sieci w tym roku. „Bieżący rok zaczynaliśmy w Polsce z siecią liczącą nieco ponad 10 000 maszyn, łatwo policzyć, że tylko w tym roku postawiliśmy już blisko 5 000 paczkomatów. Obiecuję, że dobrze wykorzystamy pozostałe nieco ponad 2 miesiące, które zostały nam do końca grudnia" – zaznacza założyciel InPost.

Strategia klimatyczna

Z analiz InPostu wynika, że zamówienie przesyłki do paczkomatu zmniejsza emisję CO2 nawet o 75% w porównaniu do dostawy bezpośrednio do domu klienta.

Przeczytaj także: InPost promuje aplikację InPost Mobile

Firma inwestuje w kolejne eko-funkcjonalności oraz edukację – celem jest wzrost świadomości zachodzących zmian klimatycznych wśród klientów. Czujniki, jakie z poziomu aplikacji InPost pozwolą śledzić wahania jakości powietrza to kolejny krok w ramach tej strategii. Pierwsze czujniki pojawią się już 18 października na nowych maszynach w miastach partnerskich programu InPost Green City – w wyborze lokalizacji pod uwagę brane są głosy współpracujących miast, samorządów i mieszkańców.

- Sukcesywny wzrost zagęszczenia czujników wpłynie na możliwość dokonywania coraz dokładniejszych pomiarów i pozwoli śledzić wahania jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Czujniki zmierzą parametry pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 – a część z nich będzie również dokonywała pomiarów stężenia gazów NO2 i O3. Ponadto z poziomu aplikacji istnieje możliwość sprawdzenia temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza – podkreśla Rafał Brzoska.