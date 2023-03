Pamiętacie Gadu-Gadu? Chce wrócić do gry

Gadu-Gadu wraca z planami na rozwój i nowym pomysłem na model biznesowy. Komunikator docelowo ma być nie tylko centrum prostej, bezpiecznej komunikacji, ale także aplikacją społecznościową z wieloma nowymi funkcjonalnościami, w tym narzędziem do szybkich płatności.

GG nie podzieliło losu polskich marek internetowych

Geneza pomysłu pochodzi od właściciela - firmy Fintecom, operatora znanego wcześniej pod marką England.pl oferującego przelewy międzynarodowe i posiadającego status Krajowej Instytucji Płatniczej, nadawany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

To dzięki Fintecom, legendarna polska marka od 2018 roku może rozwijać się nadal i należeć ponownie do polskiego właściciela. Dzięki temu GG nie podzieliło losu wielu innych znanych polskich marek internetowych, które zniknęły z polskiego krajobrazu. Dzisiaj w Gadu-Gadu zalogowanych jest blisko 0,5 mln użytkowników miesięcznie, korzystających z jego wersji mobilnych i na komputer.

- Komunikator wymaga stałego podążania za zmianami technologicznymi. Fundusze pozyskane z crowdfundingu planujemy przeznaczyć na przygotowanie nowej technologii, w tym m.in. rozmów audio-wideo na wszystkich wersjach GG oraz szyfrowania end-2-end - zapowiada Romuald Remus, wiceprezes spółki Fintecom. - Dotychczas zainwestowaliśmy już kilka milionów złotych w utrzymanie i rozwój Gadu-Gadu. Wprowadziliśmy nowe i polubione przez użytkowników funkcjonalności, jak np. Centrum Powiadomień, profile publiczne i firmowe, wersję angielskojęzyczną, nowe strony www, galerię; wiele rzeczy uprościliśmy, ale przede wszystkim poprawiliśmy obsługę i bezpieczeństwo. Wszystko po to, aby GG znowu było prostym, najszybszym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji. Do dalszego rozwoju zapraszamy akcjonariuszy, również spośród społeczności, już jako współwłaścicieli kultowej marki - dodaje.

Zostań współwłaścicielem Gadu-Gadu

Spółka nie ujawniła jeszcze kwoty inwestycji, jaką planuje pozyskać.

- Obecnie zachęcamy każdego do deklarowania kwoty, jaką chciałby zainwestować w GG. Deklaracje można składać na stronie https://gg.emiteo.pl, gdzie można podać swój e-mail, na który w odpowiednim czasie prześlemy informację o terminie zapisów. Mamy nadzieję, że będzie to jeden z najgorętszych projektów finansowanych społecznościowo - wyjaśnia Romuald Remus. - Dzięki objęciu akcji przez użytkowników, każdy będzie mógł zostać współwłaścicielem popularnego słoneczka-legendy - zaznacza.

Właściciel wiąże duże plany i nadzieje z rozwinięciem GG, a do współpracy przy odbudowie marki zaprosił Jarka Rybusa, odpowiadającego za komunikację GG w latach jego największej popularności. To wówczas GG zorganizowało ogólnopolskie Gadu Dyktando, projekt łączności z Międzynarodową Stacją Kosmiczną, czy nadawało numery GG znanym osobistościom i instytucjom. Z Gadu-Gadu korzystał wtedy co drugi Polak, a ówczesny właściciel był notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut GG na giełdzie został uznany debiutem roku. Dzisiaj polski komunikator musi mierzyć się z dużą konkurencją komunikatorów i serwisów społecznościowych, ale to nie na rynku szybkiej komunikacji Fintecom planuje odnieść główny sukces.

Nostalgia i nowoczesność

Przykłady innych polskich marek, które powróciły po latach zapomnienia pokazują, że sentyment Polaków do własnych marek nadal jest silny.

- Liczymy nie tylko na nostalgię i wspomnienia powracających użytkowników, ale również na nowych dzięki przyszłym funkcjonalnościom m.in. płatnościom P2P, rozmowom audio-wideo i wielu innym. Cieszą nas powracający użytkownicy, pytający o dostęp do swojego starego numeru GG, pragnący ponownie usłyszeć charakterystyczny dźwięk wiadomości i odbudowujący listy kontaktów. Rozpalmy razem Gadu-Gadu! - zachęca Agnieszka Remus, prezes spółki Fintecom.

Właściciel GG podkreśla jego polskie korzenie i strategiczne powiązanie z polską infrastrukturą.

- Serwery Gadu-Gadu znajdują się w Polsce, tutaj posiadamy siedzibę, tu płacimy podatki - przypomina Agnieszka Remus. - Nasze plany sięgają jednak daleko poza granice. Już oferujemy wersję angielską komunikatora pod adresem ggapp.com Na pewno jednak będziemy koncentrować się na rynku polskim, tutaj chcemy odbudować komunikator i wokół niego udostępniać wygodne płatności, a te, wykonywane ze smartfona, są dzisiaj uwielbiane przez młode pokolenie - zwraca uwagę.

Obecnie przychody Fintecom pochodzą z usług finansowych oraz samego komunikatora, w tym z reklam oraz GG Premium. W 2022 roku szacunkowe przychody spółki wyniosły blisko 4 mln zł.

- Głęboko wierzymy w odbudowę legendy GG i jej solidne podstawy. Użytkownicy mocno angażują się w rozwój Gadu-Gadu, nie tylko przekazując nam wiele bezcennych wskazówek, opinii i rad na temat komunikatora, ale również wspierają finansowo jego utrzymanie i rozwój, czego przykładem jest duży sukces wprowadzonej w 2022 roku wersji płatnej GG Premium. Stale korzysta z niej już 18 tys. użytkowników i liczba płacących regularnie miesięczny abonament, utrzymuje się na stabilnym poziomie. Gorąco wierzymy, że przepisując komunikator i wprowadzając więcej wartościowych funkcji, liczba wspierających będzie znacząco rosła - komentuje Romuald Remus.

Rozpoczęta w pierwszym dniu wiosny kampania “Rozpalmy Gadu-Gadu!” zapowiada zbliżającą się akcję crowdfundingu.