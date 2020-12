Pandemia, lockdown, pakiet mobilności - rok 2020 okiem branży logistycznej

Branża TSL nigdy nie musiała radzić sobie z tyloma wyzwaniami, co w 2020 roku. Pandemia i lockdown, wejście w życie pakietu mobilności i inne zmiany w przepisach to najważniejsze z nich.

– Tym, czym branża TSL już od wielu miesięcy żyje, są zmiany w przepisach – zwłaszcza tych związanych z tzw. pakietem mobilności. Pierwsze wytyczne zdążyły już wejść w życie, a w następnych latach przyjdą kolejne. Z ideą poprawy warunków pracy kierowców, koniecznością kierowania ich na zasłużony odpoczynek absolutnie nie dyskutujemy, bo w pełni się z nimi zgadzamy, ale nie możemy nie mówić o drugiej stronie medalu: radykalne zmiany – zwłaszcza podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych w transporcie - przyniosą wzrost kosztów, a co za tym idzie – wzrost stawek i utratę konkurencyjności. choć przedsiębiorcy z krajów Zachodnich, takich jak Niemcy czy Francja, nie odczują nowych zmian prawie w ogóle, o tyle mniejsze przedsiębiorstwa z Polski, Litwy, Łotwy, Rumunii czy Estonii – owszem.Trudno przejść obojętnie obok aspektu, związanego z kierowcami – faktu, że tych na rynku wciąż brakuje. Szczególnie zaś w Rumunii i w Polsce. Według prognozy Międzynarodowej Unii Transportowej z marca br., na koniec 2020 roku deficyt może wzrosnąć z 22 do 37 proc. Ale i tutaj można spodziewać się odbicia, bo okres po lockdownie mocno sprzyja redefiniowaniu swojego rozwoju zawodowego i przebranżowieniu. Pozostaje więc liczyć, że jeśli trend wzrostu deficytu się nie odwróci, przynajmniej zacznie hamować - uważa Katarzyna Syta, prezes zarządu KAES Logistics



Wzrost stawek dla kierowców w przewozach międzynarodowych może w dłuższej perspektywie sprawić, że staniemy się coraz bardziej konkurencyjni nie na Zachodzie, a w kraju. Oczywiście pod warunkiem, że produkcja wewnątrz kraju będzie wzrastać albo przynajmniej utrzymywać się na stabilnym poziomie. Na kryzysie zyskały mocne branże – między innymi FMCG, spożywcza i farmaceutyczna, które w obliczu pandemii stały się jeszcze bardziej „niezatapialne”. Popyt na żywność, lekarstwa czy inne towary pierwszej potrzeby był, jest i nadal będzie wysoki i stabilny, więc to właśnie pewne branże nadal będą rozdawać karty na rynku. Każda firma logistyczna czy spedycyjna chciałaby współpracować z „pewniakami”, a do tego potrzebna jest cenowa konkurencyjność, wysoka jakość usług, terminowość i szeroko pojęte standardy. Nie zapominajmy także o popularności ładunków drobnicowych. Jak wynika z naszych obserwacji, zyskały one na fali boomu na e-commerce nie tylko w segmencie B2C, ale także – albo przede wszystkim – w relacji Business-to-Business. W 2021 „drobnica” może więc urosnąć do zdecydowanie większych rozmiarów - przewiduje Katarzyna Syta.