Park handlowy w Ostrzeszowie prawie pełny. Wśród najemców Lidl, Dealz, Martes Sport

Za wynajem powierzchni w nowym obiekcie handlowym odpowiada Scallier, który właścicielowi doradzał także przy opracowaniu koncepcji wynajmu. Ostrzeszów położony jest w województwie wielkopolskim, 45 kilometrów na południe od Kalisza.

- Rozbudowany zestaw najemców i bogata oferta handlowa uczyni z nowego obiektu silną lokalizację handlową w Ostrzeszowie, mieście, które zamieszkuje około 15 000 osób. Przyciągnie także mieszkańców okolicznych miejscowości, na stałe wpisując się w handlowy krajobraz tej części Polski, ponieważ nowy park handlowy to jeden z pierwszych nowoczesnych obiektów w regionie – mówi Anna Wojciechowska, Senior Leasing Manager w Scallier, odpowiedzialna za wynajem powierzchni w obiekcie. - Okoliczni mieszkańcy zaoszczędzą mnóstwo czasu mając do dyspozycji swoje ulubione marki zgromadzone w jednym miejscu i nie będą musieli pokonywać wielokilometrowych odległości, aby dotrzeć do sklepów z interesującą ich ofertą – dodaje.

Realizacja i komercjalizacja inwestycji handlowych

- Na mapie Polski jest jeszcze wiele lokalizacji, które nie są dostatecznie nasycone nowoczesnymi powierzchniami handlowymi, a nieruchomości o określonych parametrach w tym ustandaryzowanych warunkach najmu oczekują sieciowi, znani najemcy. Lokalizacje takie są dla wielu najemców bardzo atrakcyjne ze względu na preferencje konsumentów i ciągle niski poziom konkurencji. Firmy z efektem pierwszeństwa mają dużą szansę, aby zbudować na lokalnych rynkach silną pozycję, którą konkurencji trudno będzie zniwelować, gdy pojawi się w regionie, w drugiej kolejności – komentuje Bartosz Nowak, Partner Zarządzający w Scallier. - Nasza firma jest ekspertem w zakresie realizacji i komercjalizacji inwestycji handlowych w tym mniejszych obiektów, jak parki i wolnostojące handlowe pawilony. Wyszukuje dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych rynkowe nisze, w których mogą się oni rozwijać z korzyścią dla lokalnych społeczności – zaznacza.

Scallier, deweloper i asset manager nieruchomości komercyjnych, specjalizuje się w parkach handlowych i innych, mniejszych, kompaktowych handlowych formatach. Firma działa od 2011 roku i rozwija swoją działalność zarówno w Polsce jak i w innych europejskich krajach dostarczając produkty i usługi związane z rozwojem i maksymalizacją wartości aktywów handlowych zarówno na rzecz indywidualnych, jak i korporacyjnych inwestorów.