PARP: Nasz świat będzie kształtować rozszerzona rzeczywistość

fot. shutterstock

W najbliższych latach zajdą diametralne zmiany w uwarunkowaniach rynkowych, nasz świat w nadchodzącej dekadzie będzie silnie kształtować tzw. rozszerzona rzeczywistość (AR) - prognozuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w raporcie „Monitoring trendów w innowacyjności”.

W informacji poświęconej raportowi PARP pisze, że w perspektywie kilku najbliższych lat zajdą diametralne zmiany w uwarunkowaniach rynkowych, w tym modelach biznesowych firm czy preferencjach konsumentów. Rozszerzona rzeczywistość (ang. augmented reality, AR) to - zdaniem agencji - przykład technologii, która w nadchodzącej dekadzie będzie silnie kształtować nasz świat.

Według danych MarketsandMarkets, rynek rzeczywistości rozszerzonej ma wzrosnąć z 15,3 mld dol. w 2020 r. do 77 mld dol. w 2025 r. Największy popyt na technologie AR pochodzi obecnie z branż gospodarki kreatywnej - w szczególności gier, wydarzeń na żywo, rozrywki wideo i handlu detalicznego - ale z czasem znajdą one szersze zastosowanie w branżach tak różnorodnych, jak opieka zdrowotna, edukacja, wojsko i nieruchomości.

Jak wyjaśniono, że rozszerzona rzeczywistość polega na wzbogaceniu rzeczywistego otoczenia poprzez zawartość tworzoną komputerowo, która jest w głównej mierze uzupełniana zawartością graficzną. System łączy w sobie świat realny oraz rzeczywistość wirtualną, jest interaktywny w czasie rzeczywistym, umożliwia swobodę ruchów w trzech wymiarach.

"Rozszerzona rzeczywistość to przykład technologii, która w najbliższej dekadzie będzie niezwykle silnie kształtować nasz świat. (...) Wraz z rozwojem technologii i poszerzaniem się jej dostępności pojawiły się nowe obszary zastosowań AR. Sytuacja ta sprawia, że w perspektywie najbliższych lat prawdopodobnie zajdą diametralne zmiany w uwarunkowaniach rynkowych, włączając w to modele biznesowe firm czy preferencje konsumentów" - ocenia, cytowany w informacji, Paweł Chaber z Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Według PARP rosnący popyt na urządzenia i aplikacje AR w opiece zdrowotnej, coraz większe inwestycje na rynku AR oraz rosnące zapotrzebowanie na AR w sektorach handlu detalicznego i e-commerce z powodu COVID-19 to kluczowe czynniki napędzające obecny wzrost rynku. W raporcie "Seeing is believing" z 2019 roku PwC szacuje, że rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona mogą przynieść znaczne korzyści ekonomiczne zwiększając globalne PKB o 1,5 bln dol. do 2030 r. Prognozuje się, że sam rynek rozszerzonej rzeczywistości będzie podobny do rynku smartfonów i tabletów.

"AR może więc mieć setki milionów użytkowników, a ceny sprzętu będą podobne do wymienionych urządzeń. Branża oprogramowania i usług AR może być podobna do dzisiejszego rynku telekomunikacyjnego. Znacząca baza użytkowników będzie głównym źródłem dochodów dla branży telewizyjnej, filmowej czy reklamowej" - zauważa PARP.