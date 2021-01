PayU będzie oferować płatności odroczone z Twisto

fot. Twisto

Twisto, fintech oferujący płatności odroczone omnichannel, podpisał umowę z PayU, liderem płatności online w Polsce. Dzięki temu z płatności odroczonych od Twisto będą mogli skorzystać klienci tysięcy sklepów internetowych, udostępniających system płatności PayU w Polsce. Rozwiązanie będzie dostępne dla e-sklepów w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Kupujący zyskają tym samym możliwość darmowego przesunięcia płatności nawet do 45 dni (do 21 dni bez rejestracji, tj.: bez zakładania konta Twisto).

– Wdrożenie Twisto do portfela metod płatności oferowanych przez PayU jest wynikiem konsekwentnej realizacji naszej strategii rozwoju portfolia produktów z zakresu consumer finance. Jest to uzupełnienie naszej oferty dla merchantów oraz naszych wspólnych klientów, czyli kupujących, których w każdym miesiącu jest kilka milionów. Wspólnie z Twisto pracujemy nad tym, aby udostępnić płatności odroczone naszym sklepom partnerskim w ciągu najbliższych tygodni – mówi Martyna Szczepaniak, Head of Consumer Credit w PayU.



Udostępnienie płatności odroczonych od Twisto w bramce płatniczej PayU na polskim rynku to rozszerzenie dotychczasowej współpracy obu firm. Od lutego 2020 r. PayU udostępnia Twisto jako jedną z metod płatności w sklepach internetowych w Czechach.



– Kolejny etap współpracy z PayU to bardzo ważny krok w budowaniu przez Twisto pozycji lidera odroczonych płatności w Polsce i regionie CE. Dlatego jesteśmy idealnym rozwiązaniem także dla sklepów, które planują międzynarodową ekspansję. Istotnie powiększamy bazę sklepów partnerskich, stając się numerem jeden pod względem liczby sklepów akceptantów na naszym rynku – mówi Adam Miziołek, country manager Twisto.

– Nawiązanie współpracy z PayU to dobra wiadomość również dla sprzedających – uzyskają oni proste narzędzie m.in. do powiększania koszyka zakupowego klienta, który będzie mógł pozwolić sobie na droższe zakupy. Tym samym zmniejszy się liczba osób rezygnujących z finalizacji zamówienia ze względu na ograniczenia finansowe – dodaje Adam Miziołek, z Twisto.

Z badania „Gemius 2020” wynika, że 43 proc. badanych wstrzymuje się przed zakupem online, ponieważ nie ma fizycznego kontaktu z produktem i możliwości obejrzenia go przed uiszczeniem zapłaty. Z kolei częstą przyczyną porzucania koszyków jest brak środków finansowych dostępnych w danym momencie. Płatności odroczone eliminują wspomniane problemy. Z punktu widzenia klienta istotną cechą rozwiązania oferowanego przez Twisto jest prosty sposób zarządzania terminem spłaty. Kupujący ma możliwość bezpłatnego przesunięcia płatności o 21 dni bez rejestracji, a także łatwego wydłużenia terminu spłaty po zarejestrowaniu (nawet do 45 dni) lub rozłożenia zakup na raty.