PepsiCo skorzysta z usług Microsoft, by produkować innowacyjną żywność

PepsiCo migruje system do zarządzania przedsiębiorstwem SAP do chmury Microsoft Azure, fot. mat. pras.

PepsiCo nawiązało partnerstwo z Microsoft w celu uzyskania lepszej sprawności operacyjnej i wdrażania innowacji produktowych w obliczu rosnącego zapotrzebowania konsumentów.

Pięcioletnie partnerstwo przyspieszy zdolność PepsiCo do sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na żywność i napoje. Współpraca napędzi innowacje we wszystkich obszarach działalności i przyczyni się do tworzenia lepszych doświadczeń konsumenckich. W ramach umowy Microsoft stał się preferowanym dostawcą chmury, przyspieszając konsolidację i modernizację infrastruktury, systemów ERP oraz poprawiając bezpieczeństwo danych.

W ramach umowy największy na świecie producent napojów bezalkoholowych i produktów spożywczych wdroży Microsoft 365 i Microsoft Teams dla wszystkich swoich 270 000 pracowników na całym świecie. Ponadto chmura Microsoft Azure zapewni PepsiCo większą zwinność i możliwość lepszego zarządzania informacjami w ramach posiadanej bazy danych w celu wprowadzania innowacji w zakresie produktów, personalizacji doświadczeń klientów i realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

– Jako światowy lider na rynku żywności i napojów, nasze zaangażowanie w terminowe dostarczanie produktów PepsiCo nigdy nie było tak ważne, jak obecnie – powiedział dyrektor generalny PepsiCo, Seth Cohen.

Innym istotnym celem partnerstwa jest realizacja celów operacyjnych, a także ambitnych i innowacyjnych planów firmy PepsiCo. Posłuży do tego m.in. wykorzystanie możliwości i zwinności działania, które oferuje chmura obliczeniowa. Jednocześnie firmy zapewniają możliwość poszerzenia wzajemnych relacji w przyszłości.