Phygital - 5 korzyści z wdrożenia koncepcji w sklepie 

W duchu phygital

Na trend powinny zwrócić uwagę zwłaszcza sklepy stacjonarne, które nie odbudowały swojej bazy klientów po wyjściu z lockdownu. Phygital może być dla nich sposobem na przyciągniecie nowych, zdigitalizowanych konsumentów – ocenia Santander Consumer Bank. Jakie korzyści wynikają z zastosowania tej koncepcji i w jakiej formie można ją wdrożyć w swoim sklepie?

Phygital to trend, z którego już od jakiegoś czasu korzystają znane marki sprzedające różne produkty, jak Nike, McDonald's czy Sephora. Jego znaczenie będzie teraz jednak rosnąć, jak wskazuje wspomniane wyżej badanie Barometr Retail firmy Future Mind, gdzie koncepcja ta zajęła drugie miejsce – za personalizacją – jako najważniejszy czynnik, który wytyczy kierunek rozwoju digital commerce w 2023 roku (23 proc. wskazań przedstawicieli sektora handlu detalicznego). Zgadza się to również z wymaganiami obecnych konsumentów, na co zwraca uwagę ekspert Santander Consumer Banku.

– Ludzie nie chcą wybierać między dwoma różnymi kanałami obsługi. Zachowania klientów – często nieświadome i intuicyjne – pokazują, że oczekują oni od firm bardziej immersyjnego doświadczenia zakupowego, które będzie łączyć zalety bezpośredniego kontaktu z wygodą e-commerce – mówi Jacek Wieczorkowski, który kieruje zespołem zarządzania doświadczeniem klienta w Santander Consumer Banku. – Dlatego potrzeba doświadczeń w duchu phygital wymusi na firmach tworzenie w punktach handlowych i usługowych hybrydowych środowisk cyfrowo-fizycznych, które pozwolą łączyć oba te kanały w ramach jednej transakcji. Warunkiem koniecznym do tej zmiany jest jednak daleko idąca digitalizacja stacjonarnych sklepów i punktów usługowych - dodaje.

Benefity phygital

Działanie to warte jest zachodu, ponieważ z tą koncepcją wiąże się szereg benefitów. Jednym z nich jest choćby wyraźne podniesienie wygody klienta. Integracja kanałów offline i online sprawia, że podróż kupującego staje się płynna i wygodna. Phygital retail daje mu elastyczność wyboru kanału zakupowego, trybu płatności, a nawet realizacji zamówienia, bardzo potrzebną w dzisiejszym szybkim i stresującym świecie. To sprawia, że chętnie wracają do danego sklepu i napędzają jego sprzedaż.

Podejście phygital ułatwia zarządzanie sklepem stacjonarnym i internetowym, co zapobiega wyczerpaniu zapasów. Liczba produktów w każdej lokalizacji jest widoczna, więc można na bieżąco tworzyć dokładne raporty i uzupełniać dany towar.

– Zarówno z punktu widzenia firmy, jak i klientów, phygital może przyjąć różne formy i odpowiadać na różne potrzeby. Pozwala np. pogodzić potrzebę klientów przymierzenia ubrania, dotknięcia materiału, wypróbowania sprzętu z logistyczno-finansowym wyzwaniem po stronie firm, które wynika z wysokich kosztów powierzchni handlowej i ograniczonych stanów magazynowych sklepu – wyjaśnia ekspert Santander Consumer Banku.

Kolejnym benefitem jest zwiększenie rozpoznawalności marki i lojalności klientów. Dzieje się to w bardzo naturalny sposób, ponieważ kiedy konsumenci wchodzą w interakcję z daną firmą w wielu kanałach offline i online, jednocześnie budują jej zasięg i świadomość. Dodatkowo, jeżeli w każdym z nich spotkają się też z wyrozumiałą i pomocną obsługą, zwiększa to ich zaufanie do marki.

Dużą korzyścią jest również możliwość wprowadzenia spersonalizowanych interakcji i rekomendacji produktów. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w handlu o charakterze masowym, czyli tam, gdzie pracownicy mają ograniczone możliwości nawiązania indywidualnej relacji z każdym klientem. Idąc z duchem doświadczeń phygital, w tym przypadku można wykorzystać „ślad cyfrowy”, który powstaje dzięki smartfonom czy urządzeniom ubieralnym typu smartwatch i inteligentne opaski fitness. Personalizacja z kolei może mieć pozytywny wpływ na wyniki sklepu – według jednego z raportów McKinsey & Company, najczęściej powoduje ona 10-15 procentowy wzrost przychodów.

Wśród benefitów można wymienić również taki efekt, jak przyciągająca klientów innowacyjność. Doświadczenia w duchu phygital mogą skutecznie wyróżnić daną markę na tle konkurencji, a także wzbudzić w konsumentach ciekawość i chęć przetestowania innowacyjnych rozwiązań na własnej skórze.

Inteligentne przymierzalnie

Jest wiele narzędzi, za pomocą których można zaserwować swoim klientom doświadczenia zgodne z trendem phygital. Dobrym ich przykładem są np. elektroniczne wyświetlacze i inteligentne półki, które pozwalają m.in. na zmianę cen i opisów produktów w czasie rzeczywistym. Innym są interaktywne lustra, stosowane w ekskluzywnych butikach, które oferują klientowi opcje pokazania różnych kolorów, w których dostępne jest przymierzane ubranie lub poproszenia personelu sklepu o dostarczenie innego rozmiaru produktu. Co w sytuacji, gdy sklep nie ma środków na takie udogodnienia?

– Nie trzeba dysponować najnowocześniejszą technologią, aby zapewniać klientom wartościowe doświadczenie phygital. Podobne cele jak sieć punktów NFC i interaktywnych ekranów rozmieszczonych po sklepie, może spełnić wydrukowany kod QR przy danym produkcie. O wiele ważniejsza jest użyteczność treści, do których ten kod prowadzi. To może być np. informacja o dostępności, wyjaśnienie pojęć technicznych, dodatkowe informacje czy film instruktażowy –komentuje Jacek Wieczorkowski.