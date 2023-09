Pierwszy w Polsce Smart Ecobox Asekol w Placu Unii 

Plac Unii zgodnie z globalną strategią ESG właściciela budynku – firmy Invesco Real Estate, wprowadza nowe usługi dla klientów i pracowników biurowych oraz realizuje wszystkie obecne inwestycje w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Już 22 września stanie się też pierwszym miejscem, w którym zostanie zainstalowany inteligentny pojemnik do segregacji odpadów Smart Ecobox, który wprowadza na rynek firma Asekol PL – lider zajmujący się odzyskiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego w naszym kraju.

Elektrooszczędny Smart Ecobox w Placu Unii

Smart Ecobox to pierwszy elektrooszczędny pojemnik, który dzięki zintegrowanemu czujnikowi ruchu, reaguje m.in. podświetleniem i otwarciem poszczególnych komór na korzystających z niego użytkowników. Na dołączonym do pojemnika ekranie pojawiają się ekologiczne filmy i treści edukacyjne. Smart Ecobox w Placu Unii jest zaopatrzony w komory przeznaczone do zbiórki drobnej elektroniki, baterii, lamp LED, a także telefonów komórkowych i e-papierosów, z których korzysta coraz więcej osób. Zaletą pojemnika jest możliwość zdalnej komunikacji z firmą Asekol PL za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej, która na bieżąco przekazuje informacje na temat zapełnienia poszczególnych komór urządzenia.

– Plac Unii regularnie organizuje i wspiera różnego typu inicjatywy związane z ochroną środowiska naturalnego. Cieszymy się, że pierwszy Smart Ecobox pojawi się na terenie naszego pasażu handlowego. Jesteśmy przekonani, że nowatorskie rozwiązania, które oferuje to urządzenie, zachęcą do regularnego korzystania z niego zarówno naszych klientów, jak i pracowników biurowych – mówi Mariola Chmielewska, dyrektor Placu Unii.

– Zależało nam, by debiut Smart Ecobox miał miejsce na terenie stołecznego budynku, którego długofalowa strategia i dotychczasowe realizacje wiążą się z ochroną środowiska, co jednocześnie jest bliskie całościowej ekologicznej działalności firmy Asekol PL. Od teraz wszyscy warszawiacy będą mogli poznać znacznie lepiej nasze urządzenie i docenić zastosowane w nim rozwiązania. W przyszłości Smart Ecobox pojawi się na terenie innych obiektów handlowych i biurowych na terenie naszego kraju – komentuje Mirosław Baściuk, dyrektor zarządzający, członek zarządu Asekol PL.

Oficjalna prezentacja Smart Ecobox Asekol odbędzie się w dniach 22-23 września w godz. 12-18. Uczestnicy wydarzenia będą mieli szansę spotkać się z popularnymi eko influencerami, wziąć udział m.in. w warsztatach upcyklingu koszulek z udziałem Katarzyny Wągrowskiej lub w warsztatach kosmetycznych, które poprowadzi propagatorka eko lifestylu Sylwia Majcher. Z kolei wszyscy użytkownicy inteligentnego pojemnika będą mogli wygrać atrakcyjne nagrody. Każdy będzie miał też szansę otrzymać zioła w doniczce za pozostawione elektroodpady.

Plac Unii (fot. mat. pras.)

Plac Unii i Invesco Real Estate

Plac Unii to nowoczesny obiekt wielofunkcyjny, który wyróżnia się na mapie Warszawy ciekawą architekturą oraz jakością powierzchni biurowych. Kompleks składający się z trzech budynków połączonych szklanym dachem (dwóch 6-kondygnacyjnych oraz 21-piętrowej wieży) obecnie oferuje ponad 57 000 mkw. powierzchni do wynajęcia oraz 800 miejsc parkingowych.

Dzięki modułowej konstrukcji poszczególnych kondygnacji, Plac Unii zapewnia funkcjonalną pod względem aranżacji powierzchnię biurową klasy A+. W biurowcu zastosowano rozwiązania ekologiczne wpływające bezpośrednio na realne oszczędności najemców, a sam projekt otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie bardzo dobrym. Każda z części kompleksu posiada oddzielne wejście, osobne piony komunikacyjne oraz niezależne recepcje.

W 2022 roku zakończyła się modernizacja poziomu +1 w wyniku czego obiekt zyskał dodatkowe 5000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

W części retail pasażu handlowo-usługowego znajduje się ok. 50 najemców, w skład których wchodzą m.in.: Rossmann, H&M, Benetton, Vistula, Miele, Empik, iSpot, Midi Zoo, Pepco, Smyk, Duka, Hebe czy Douglas. Na terenie obiektu do dyspozycji klientów są także klub fitness Zdrofit, przychodnia stomatologiczna Lux Med, restauracje i wiele punktów gastronomicznych. Obiekt posiada wielokondygnacyjny parking mieszczący stanowiska dla ponad 500 samochodów. Zarządcą budynku jest firma CBRE. Za komercjalizację odpowiada firma Colliers International.

Invesco Real Estate działa w branży zarządzania inwestycjami w nieruchomości, zarządzając aktywami na rynku nieruchomości o wartości 91,4 mld USD. Zatrudnia 586 pracowników i posiada 21 biur regionalnych w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Inwestuje w całym spektrum ryzyka i zwrotu, w bezpośrednie strategie dotyczące nieruchomości, jak podstawowe, dłużne, z wartością dodaną i oportunistyczne, a także notowane na giełdzie papiery wartościowe dotyczące nieruchomości od 1983 r.

W Europie Invesco Real Estate ma osiem biur w Londynie, Monachium, Mediolanie, Madrycie, Paryżu, Pradze, Luksemburgu i Warszawie oraz 194 pracowników. Zarządza 191 aktywami w 13 krajach europejskich i zarządza aktywami o wartości 16 mld USD.