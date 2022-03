Platformy niskokodowe przyspieszają cyfryzację

Low-code i no-code to rozwiązania w postaci platform, umożliwiające tworzenie własnych aplikacji. Powstały, bo brakowało i w najbliższej przyszłości nadal będzie brakować rąk do kodowania.

Upraszczają one tworzenie, wdrażanie oraz utrzymywanie aplikacji.

W badaniu branżowym Mendix „State of low-code”, 3 na 4 ankietowanych przyznało, że zapotrzebowanie na programistów znajduje się w szczytowym punkcie. Niedobór specjalistów powoduje, że koszty rozwoju oprogramowania rosną, co potwierdziło 3 na 5 badanych. Problem pogłębiła pandemia i zwiększone zapotrzebowanie na przenoszenie procesów do świata online.

Rynek IT potrzebuje specjalistów

– Rynek dramatycznie potrzebuje specjalistów. Szacuje się, że przed końcem bieżącej dekady zapotrzebowanie tylko w Polsce osiągnie nawet 100 tys. wakatów. A jak wiadomo, na profesjonalistów z naszego podwórka polują już nie tylko europejskie, ale także amerykańskie firmy – mówi Marcin Pleszko z firmy Sagra Technology.

Sagra Technology digitalizuje i automatyzuje nie tylko procesy sprzedażowe: zamówienia, perfect store, przeceny i wymiany towarów, akcje promocyjne, podpisywanie umów, ale również okołosprzedażowe, takie jak wizyty kontrolne, coaching sprzedawców, wnioski urlopowe, e-learning, wyposażanie sklepów w lodówki, ekspozytory, maszyny, przekazywanie materiałów promocyjnych POS czy próbek o dużej wartości lub medycznych podlegających ścisłemu zarachowaniu. Te wszystkie procesy obsługiwane są w narzędziach low-code i no-code.

Recepta na podtrzymanie tempa hiperautomatyzacji

Już 64 proc. specjalistów IT stosuje elementy low-code jako wsparcie w programowaniu. W 3 na 5 przypadkach dotyczy to obszarów współpracy zespołów biznesowych i IT. Specjaliści przewidują, że może to zrewolucjonizować branżę. – Platformy low-code i no-code mogą sprawić, że środowiska oprogramowania firmowego w przyszłości staną się bardziej hybrydowe, a to będzie nakręcało zapotrzebowanie na citizen developerów czy technologów biznesu, którzy będą adresować potrzeby technologiczne biznesu, a tam, gdzie trzeba, skutecznie współpracować z programistami – wyjaśnia Marcin Pleszko.

Oprócz rozwiązania problemu z niedostatkiem programistów na rynku, platformy ułatwiające tworzenie aplikacji pozwalają obniżyć koszty osobowe (pensja programisty jest zdecydowanie wyższa od pensji innych pracowników) jak i same koszty wytwarzania rozwiązania.

Rozwiązania low-code i no-code nie tylko pozwalają na błyskawiczne dokonywanie zmian, ale automatyzują również ich dystrybucję i zarządzanie utrzymaniem aplikacji.