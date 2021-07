Płatności bezgotówkowe w Lidlu szybsze i bezpieczniejsze

Lidl Polska wdrożył we wszystkich swoich sklepach rozwiązanie płatnicze zgodne ze standardem P2PE, gwarantującym najwyższy poziom bezpieczeństwa płatności kartą.

Jego działanie polega na tym, że dane karty płatniczej są szyfrowane specjalnym kluczem już w chwili ich odczytu na urządzeniu płatniczym – terminalu lub PIN Padzie, a następnie bezpiecznie przesyłane do podmiotów, uczestniczących w procesowaniu płatności kartą. Odszyfrowanie danych jest możliwe jedynie przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, zaawansowanych algorytmów oraz kluczy deszyfrujących. Są one dostępne wyłącznie w specjalnym – silnie chronionym środowisku zbudowanym przez dział IT Lidla we współpracy z zewnętrznymi partnerami odpowiedzialnymi za wdrożenie rozwiązania płatniczego. Dzięki temu, wszystkie przesyłane ze sklepów dane dotyczące kart płatniczych i realizowanych nimi transakcji są dla całkowicie nieczytelne i bezużyteczne dla nieuprawnionych odbiorców.

Wdrożenie standardu P2PE w sklepach sieci zostało przeprowadzone we współpracy z Exorigo-Upos, które od wielu lat realizuje dla Lidl Polska projekty obejmujące dostarczanie usług, oprogramowania i urządzeń w ramach ekosystemu sprzedaży detalicznej.

Nowoczesne urządzenia płatnicze, licencjonowane oprogramowanie i klucze kryptograficzne dostarczył eService, agent rozliczeniowy posiadający Certyfikat P2PE dla usług i urządzeń płatniczych. Firma jest również agentem rozliczeniowym odpowiedzialnym za procesowanie transakcji kartowych realizowanych w sklepach Lidl.

Jednym z istotnych elementów wdrożenia płatności w standardzie P2PE była wymiana urządzeń płatniczych współpracujących z kasami sklepów Lidl. Ich zadania przejęły dostarczone przez eService PIN Pady – Ingenico Lane 3000. Wprowadzenie nowych urządzeń pozwoliło przyspieszyć obsługę klientów i skrócić czas przyjmowania płatności kartą.