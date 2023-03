Płatności biometryczne z żył palca. Polacy stawiają na innowacyjne rozwiązanie

Rozwiązanie Payvein to czytnik biurkowy, który mapuje struktury żył palca. W czasie krótszym niż 2 sekundy i 100% dokładnością porównuje je z profilem użytkownika w bazie danych, potwierdzając tożsamość danej osoby. Z kolei samo “mapowanie żył” działa dzięki wykorzystaniu absorpcji promieniowania podczerwonego przez hemoglobinę płynącą we krwi. Promieniowanie, które nie zostało pochłonięte przez hemoglobinę odwzorowuje obraz naczyń krwionośnych człowieka i służy do identyfikacji biometrycznej.

Twórcy z międzynarodowym wsparciem

Metodologia mapowania została opracowana przez globalny koncern Hitachi. Nicholas i Michał pozyskali brytyjskiego partnera, firmę Sthaler Ltd i wspólnie rozwijają projekt płatności biometrycznych i kontroli dostępu na rynku polskim pod nazwą Payvein.

Nicholas Piotrowicz, CEO Payvein, opracowywał strategię dla usług biometrycznej weryfikacji tożsamości w oparciu o rozpoznawanie twarzy i dokumentów tożsamości. Michał Frankiewicz, obecnie CTO Payvein, odpowiadał za projekty R&D a wcześniej, w banku Santander (dawniej BZ WBK) współpracował z Visa i MasterCard i wdrażał technologie portfeli cyfrowych i płatności mobilnych. Nad projektem Payvein pracują wspólnie od początku 2021 roku.

- Współczynnik fałszywej akceptacji (FAR) wynosi 0,0001%. To wynik zdecydowanie lepszy niż w przypadku skanowania tęczówki oka lub twarzy i zdecydowanie prostszy w obsłudze niż skanowanie całej dłoni. – wskazuje Michał Frankiewicz, CTO Payvein i dodaje: - Wzór biometryczny jest szyfrowany i przechowywany w formie cyfrowego identyfikatora w bezpiecznej chmurze.

Proces identyfikacji użytkownika działa bez względu na warunki atmosferyczne. W lipcu 2022 roku miał miejsce pierwszy test rozwiązania. na Sun Festival w Kołobrzegu. Organizatorzy zostali wyposażeni w ponad 100 czytników Payvein rozłożonych w punktach sprzedaży. Podczas festiwalu, w systemie zarejestrowało się przeszło kilkaset użytkowników, którzy mogli wejść na teren imprezy oraz płacić́ bezgotówkowo w punktach gastronomicznych — wystarczył im palec powiązany z wirtualną portmonetką. W sumie dokonano ponad 1 000 biometrycznych transakcji bezgotówkowych.

Payvein wraz z organizatorem Sunrise Festival i Sun Festival zapowiadają, iż w ramach tegorocznej edycji 2023 planują objąć wdrożeniem systemu Sunpass wszystkich uczestników, tak aby wszystko: bilet na festiwal, saldo, historię transakcji i wejście do wyznaczonych stref, było opłacane biometrycznie.

Duże ambicje Payvein

Technologia może znaleźć zastosowanie w branży eventowej, kulturze i edukacji, a także branży handlowej i finansowej.

- Naszą ambicją jest zaproponowanie alternatywy dla powszechnie stosowanych metod płatności w sieciach sprzedaży detalicznej, a także zastąpienie standardowej identyfikacji klienta w urzędach oraz placówkach finansowych. – dodaje Nicholas Piotrowicz. – W tym celu dopracowujemy mobilny portfel tzw. Payvein Wallet, który umożliwi połączenie biometrii z kartą płatniczą i dokumentem tożsamości. Dodatkowo zostały zaplanowane prace rozwojowe nad dedykowanym terminalem płatniczym dla branży retail, a także integracją technologii Payvein z urządzeniami vendingowymi oraz bramkami wejścia/wyjścia.