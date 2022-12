Płatności mobilne od mPay także dla e-commerce

Ogłoszono podpisanie listu intencyjnego w zakresie dostawy do mPay technologii do obsługi usług, które umożliwiają dostęp do informacji o rachunku (AIS – Account Information Service) oraz inicjowanie płatności (PIS – Payment Initiation Service), a w międzyczasie udostępniono też kolejne usługi.

Nowy kierunek wpisuje się w światowy trend oferowania konkretnych gotowych usług i rozwiązań w modelu chmurowym/abonamentowym. Np. w ramach „banking as a service” firmy umożliwiają łatwe budowanie banków, czy fintechów poprzez oferowanie firmom usług bankowych opartych o własne licencje. Nasza formuła będzie działać analogicznie, choć w tym przypadku mówimy o udostępnianiu technologii w obszarze codziennych płatności, w tym płatności mobilnych – mówi Karol Zieliński, członek zarządu mPay S.A.

Balancing płatności od mPay

W pierwszej kolejności mPay będzie oferował kilka usług, w zakresie których już prowadzi rozmowy z pierwszymi klientami. Są to przede wszystkim usługi związane z balancingiem płatności. Technologia będzie pozwalała na skierowanie poszczególnych transakcji do najlepszych, dla danej operacji, metod i dostawców płatności. Dzięki temu transakcja trafi do najtańszego dostawcy usługi, co pozwoli na zoptymalizowanie kosztów transakcji oraz zwiększy liczbę transakcji zakończonych powodzeniem. System będzie można skonfigurować tak, aby np. poszczególne karty były obsługiwane przez dostawcę płatności X, a inne przez dostawcę Y. Znacznie ułatwi to firmom e-commerce podłączanie kolejnych dostawców płatności, np. z zagranicy.

Elektroniczne portfele od mPay

mPay udostępni również innym podmiotom technologię pozwalającą na tworzenie elektronicznych portfeli w ich aplikacjach. Firmy będą miały możliwość implementacji tego rozwiązania do swoich aplikacji i systemów, dzięki czemu końcowy użytkownik będzie miał możliwość doładowywania swojego wirtualnego rachunku oraz dokonywania płatności przy jego pomocy. Równoległym rozwiązaniem będzie usługa dająca możliwość połączenia konta użytkownika w tych aplikacjach z kartą płatniczą, dzięki czemu użytkownicy będą mogli realizować swoje płatności z podłączonej karty, bez konieczności wielokrotnego podawania wszystkich danych.

Kolejna usługa umożliwi udostępnienie w ramach innych aplikacji poszczególnych modułów znanych z mPay, takich jak płatności za parkowanie, zakup biletów komunikacji miejskiej, czy biletów kolejowych. Dzięki temu operatorzy innych aplikacji będą mogli zaoferować końcowym użytkownikom szereg usług bez konieczności podpisywania odrębnych umów z miastami, podmiotami komunikacyjnymi i dostawcami poszczególnych usług i produktów.

Dodatkowo mPay będzie oferował szereg innych usług (w tym związanych z otwartą bankowością), których lista w kolejnych miesiącach będzie stale poszerzana zgodnie z oczekiwaniami partnerów biznesowych oraz zainteresowaniem użytkowników końcowych.