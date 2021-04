Płatności odroczone od Twisto w sklepach New Balance

New Balance zdecydował się zaoferować płatności Twisto, fot. materiały prasowe

New Balance udostępniła swoim klientom płatności odroczone od Twisto za pośrednictwem bramki płatniczej PayU.





Dzięki integracji z PayU od początku roku płatności odroczone od Twisto zostały wdrożone w kolejnych kilkudziesięciu sklepach internetowych.

New Balance jest jedną z największych na świecie firm oferujących odzież, obuwie i akcesoria sportowe. Od dziś kupujący w polskich sklepach internetowych New Balance: nbsklep.pl oraz nboutlet.pl zapłacą z Twisto w ramach platformy PayU Płacę Później. Dzięki temu będą mogli odroczyć płatność za zakupy jednym przyciskiem.

- Współpraca z Twisto to odpowiedź na potrzeby naszych klientów, którzy coraz częściej kupują online, a jednocześnie są coraz bardziej zainteresowani nowoczesnymi i wygodnymi metodami finansowania. Płatności odroczone przenoszą doświadczenie ze sklepu tradycyjnego do internetu, umożliwiają przymierzenie produktu, przed uiszczeniem zapłaty. Rozwiązanie oferowane przez Twisto zapewnia też doskonały UX - jest intuicyjne i nie wymaga żadnych formalności, bardzo dobrze dopełniając ścieżkę zakupową - mówi Arkadiusz Kotula E-commerce Manager, New Balance Polska.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że New Balance zdecydował się zaoferować płatności Twisto swoim klientom. Pandemia COVID jeszcze przyspieszyła rozwój e-commerce w Polsce, przenosząc znaczną część handlu do online. Dzięki płatnościom odroczonym granica pomiędzy handlem tradycyjnym a internetowym zaciera się, dotyczy to szczególnie zakupów w segmencie fashion. Kupujący może zobaczyć i przymierzyć produkt, zanim pieniądze opuszczą jego konto. Dla części klientów brak takiej możliwości bywa powodem porzucania koszyka - mówi Adam Miziołek, country manager Twisto w Polsce. - Inny aspekt to możliwości finansowe kupującego w danym momencie. Wiele osób rezygnuje z finalizacji zamówienia ze względu na ograniczenia finansowe. Część konsumentów jest bardziej skłonna do dokonania zakupu, gdy w punkcie sprzedaży oferowany jest prosty plan sfinansowania zakupu - dodaje.