Płatności odroczone w ramach bramki moje ING

Nowa usługa w ofercie banku, udostępniona we współpracy z PragmaGO, pozwala na dokonanie płatności za zakupy po 60 dniach. Finansowanie pokrywa wartość zakupu na firmę nawet do 100 tys. zł. Po pierwszym skorzystaniu z usługi, klient biznesowy otrzymuje od PragmaGO odnawialny limit, który może wykorzystać na kolejne zakupy.

Płatności odroczone już od jakiegoś czasu kształtują nowoczesny, niezwykle dynamiczny rynek e-commerce i nawyki zakupowe konsumentów. Współcześni klienci, także biznesowi, szukają takich usprawnień i udogodnień, które zapewnią im wygodne i bezpieczne zakupy online. Należą do nich elastyczne metody płatności, wśród których coraz większą popularnością i zaufaniem cieszą się rozwiązania „Buy now, pay later” (BNPL).

Dla przedsiębiorców stają się one narzędziem, które mogą wykorzystywać w działalności na co dzień. Kupującym pomagają w utrzymaniu płynności finansowej i uzyskaniu wyższej marży (dzięki np. możliwości nabycia towaru w większej ilości, w promocyjnej cenie). Dla merchantów (sprzedających) to sposób na zwiększenie konkurencyjności – firmy częściej i chętniej wybierają oferty, które pozwalają na przesunięcie terminu płatności.

– Wzrost popularności płatności odroczonych obserwujemy zarówno w Polsce, jak i na rynku globalnym. Według raportu Worldpay „The Global Payments Report”, płatności buy now pay later w Europie zwiększą swój udział w e-commerce z obecnego poziomu ok. 7% do niemal 14% w 2024 roku. Jako wiodąca bramka płatności online w sektorze bankowym, widzimy potencjał w tym trendzie i chcemy dać więcej możliwości naszym klientom. Poszerzamy zatem nasze portfolio i w ramach metody „imoje płacę później” integrujemy różnych dostawców BNPL i co więcej jako jedyna bramka płatności na polskim rynku udostępniamy wraz z PragmaGO taką metodę płatności także klientom biznesowym - mówi Kamil Adamski, Dyrektor Merchant Services ING Bank Śląski SA. - Firmy posiadające doświadczenie w działaniu na cyfrowym rynku mają świadomość, że wprowadzanie takich rozwiązań jest związane z dotarciem do nowych klientów i rynków zbytu. To także znaczne ułatwienie dla klientów, co ma wpływ na wysokość obrotów. Możliwość zintegrowania płatności online imoje z najpopularniejszymi metodami płatności, a teraz także Buy Now Pay Later dla firm od PragmaGO, to rozwiązanie pozwalające na rozwój sprzedaży. W kontakcie z partnerami B2B coraz chętniej wprowadzane są innowacje oraz kanały samoobsługowe dla klientów – dodaje.

Płatności online za pomocą najpopularniejszych metod

- Rozpoczęcie współpracy z imoje – jedną z najpopularniejszych bramek płatniczych w Polsce – to dla nas potwierdzenie, że płatności odroczone stają się coraz bardziej potrzebne w segmencie B2B. Wskazują na to też nasze dane. Jako największy dostawca tego typu usług w Polsce, zrealizowaliśmy w tym modelu już ok. 240 tys. transakcji dla 15 tys. klientów. Obserwujemy też wysoki wskaźnik retencji – ok. 65% firm w ciągu miesiąca wraca do zakupów z wykorzystaniem Buy Now Pay Later od PragmaGO – komentuje Danuta Czapeczko, wiceprezes PragmaGO.

imoje umożliwia przyjmowanie płatności online za pomocą najpopularniejszych metod, takich jak: BLIK, e-przelewy i karty płatnicze (debetowe i kredytowe), Google Pay i Apple Pay. Dodatkowo klienci mają możliwość skorzystania z opcji imoje płacę później z Paypo i Twisto, a teraz też firmy mogą korzystać z płatności odroczonych od PragmaGO.

PragmaGO jest dostawcą technologii, odpowiada za integrację techniczną usługi oraz obsługę finansowania. Opcja Buy Now Pay Later od PragmaGO pokaże się automatycznie klientom biznesowym podczas wyboru metody płatności za zakupy firmowe. Sprzedający nie ponosi ryzyka finansowania.