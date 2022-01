Poczta Polska testuje technologię RFID

Technologia RFID na tę skalę nie była dotąd testowana nigdzie indziej na świecie.

Testy odbywają się jednocześnie aż w 3 sortowniach: w Pruszczu Gdańskim, Szczecinie i Zabrzu, przez które przechodzi ok. 50 mln przesyłek paczkowych i listowych miesięcznie.

Technologia RFID - jak to działa?

Technologia RFID na co dzień wykorzystywana jest m.in. w przemyśle odzieżowym do lokalizacji ubrań w sklepach. W branży kurierskiej wciąż stanowi jednak nowość. Testy realizowane przez narodowego operatora stanowią innowację na skalę światową. RFID automatyzuje i upraszcza procesy identyfikacyjne opracowywanych przesyłek. Dzięki temu nie trzeba do tej czynności angażować ludzi.

W przypadku udanych testów i wprowadzenia RFID, pracownicy Poczty Polskiej nie będą musieli skanować przesyłek ręcznie. Dzięki zastosowaniu RFID przesyłkę będzie można śledzić na każdym etapie jej podróży, na bieżąco reagując na zakłócenia w łańcuchu logistycznym.

– Zgodnie ze strategią, którą obraliśmy na lata 2021–2023, inwestujemy w obszar logistyki, zarówno poprzez modernizację parku maszynowego, jak i wprowadzanie nowych technologii, m.in. takich jak RFID. Dzięki współpracy ze środowiskami naukowymi, chcemy wdrażać rozwiązania przekładające się bezpośrednio na podniesienie poziomu naszych usług pokazując jednocześnie sukcesy we współpracy nauki z biznesem – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Poczta Polska pionierem

Skala zaawansowania testowanej przez Pocztę Polską technologii RFID jest wyzwaniem. Realizowane dotychczas w usługach pocztowych na świecie projekty RFID nie posiadały takich rozwiązań i miały zdecydowanie mniejszy zakres (dotyczyły tylko pojedynczego wybranego procesu, a nie wszystkich form opakowaniowych i wszystkich procesów dystrybucyjno-rozdzielczych).

RFID to pierwszy projekt naukowo-badawczy w Poczcie Polskiej współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączna jego wartość wynosi ponad 9 mln zł.

W ramach realizacji projektu Poczta Polska współpracuje z partnerami: Instytutem Logistyki i Magazynowania Sieci Badawczej Łukasiewicz (odpowiedzialnym za wkład naukowo-badawczy, część analityczną oraz scenariusze testów realizowanych w bieżącym i kolejnym etapie) oraz konsorcjum Orange/Hadatap (dostawcą i wykonawcą instalacji RFID).

Obecnie Poczta Polska rozpoczęła realizację pierwszej fazy testów technologii RFID na poziomie paletowych jednostek ładunkowych w 3 lokalizacjach tzw. węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych (WER): w Pruszczu Gdańskim, Szczecinie oraz Zabrzu, gdzie odbywa się skanowanie etykiet przesyłek paletowych, a następnie drukowana jest i programowana etykieta RFID. Znaczniki RFID mają dodatkowo zakodowaną informację o punkcie wysyłki i kierunku do którego są przesyłane. W trakcie przejazdu przez bramy magazynowe znaczniki są automatycznie odczytywane i rejestrowane w bazie danych.