Poczta Polska wyda 2,5 mln zł na automatyzację procesów logistycznych

fot. Poczta Polska

Poczta Polska, w ramach postępowania przetargowego, wyłoniła wykonawcę na dostawę czterech przenośników do opracowywania przesyłek gabarytowych. Nowe taśmociągi zostaną zamontowane w sortowniach we Wrocławiu, Warszawie, Niepołomicach i Pruszczu Gdańskim. To kolejna inwestycja w automatyzację procesów logistycznych Poczty Polskiej, realizowana w myśl obranej strategii rozwoju na rynku KEP (przesyłki kurierskie, paczkowe, ekspresowe). Spółka przeznaczy na nią ok. 2,5 mln złotych.

– Podpisaliśmy umowę na budowę czterech przenośników do przesyłek gabarytowych a równolegle trwa postępowanie zakupowe na trzy nowoczesne maszyny paczkowe dla trzech sortowni we Wrocławiu, Lublinie i Lisim Ogonie pod Bydgoszczą – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

​Cztery nowoczesne urządzenia wspomagające sortowanie dużych przesyłek (tzw. przenośniki łuskowe) zasilą sortownie we Wrocławiu, Warszawie, Niepołomicach i Pruszczu Gdańskim. Będą miały kształt pętli, a ich struktura będzie zbliżona do bagażowych przenośników na lotniskach. Szacuje się, że nowe urządzenia umożliwią sprawniejszą obsługę ok. 20 000 przesyłek dziennie. Umowa na wykonanie i montaż urządzeń została zawarta z Cassioli Polska.

Przeczytaj także: Poczta Polska dostosowuje się do nowego prawa

Na początku tego roku Poczta Polska uruchomiła nowe przenośniki przesyłek gabarytowych w sortowni w Komornikach (pod Poznaniem) oraz w sortowni zabrzańskiej.

Poczta Polska oczekuje na składanie ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na trzy w pełni zautomatyzowane, sortery, które zasilą sortownie we Wrocławiu, Lublinie i Lisim Ogonie (pod Bydgoszczą), obsługujące tysiące paczek dziennie. W planach jest też uruchomienie drugiej zautomatyzowanej sortowni w Warszawie. Poczta Polska wymienia także regularnie flotę i obecnie dysponuje ponad tysiącem nowych samochodów dostawczych – to ok. 20% floty spółki, która łącznie liczy ok. 5 tys. aut do oraz powyżej 3,5 t.

Przeczytaj także: Poczta Polska przywróciła usługę Global Expres do USA

Spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje 1,2 mld zł. w ciągu trzech lat, w tym roku będzie to kwota ok. 400 mln zł. Inwestycje będą finansowane zarówno ze środków własnych, jak i kredytów oraz leasingu.