Poczta Polska: Wzrost płatności BLIKiem o 123 proc.

Poczta Polska odnotowuje wzrost zainteresowania usługami cyfrowymi oraz płatnościami bezgotówkowymi. W porównaniu do danych z 2019 roku, transakcji dokonywanych w Poczcie BLIKiem było więcej o 123 proc., a liczba płatności dokonywanych kartą wzrosła o ok. 24 proc.

Wzrost płatności bezgotówkowych i zwiększenie zainteresowania aplikacją mobilną Autopay Banku Pocztowego – to tendencje, jakie w ostatnich miesiącach zaobserwowała Poczta Polska. Spółka w coraz szerszym zakresie umożliwia klientom korzystanie z usług pocztowych, finansowych i ubezpieczeniowych w sposób mobilny. Największy pod względem liczby płatności kartą wzrost miesiąc do miesiąca nastąpił w Poczcie w marcu br. Zauważalne jest większe zainteresowanie płatnościami bezgotówkowymi za przesyłki pobraniowe u kurierów Poczty Polskiej, gdzie odnotowano wzrost liczby wykonanych płatności kartą o ponad 118 % w porównaniu do 2019 r.

- Korzystanie z rozwiązań cyfrowych coraz bardziej interesuje klientów, a my, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, proponujemy rozwiązanie proste i zarazem przyjazne użytkownikom. Liczymy, że zapewnią nam one zadowalające rezultaty biznesowe – mówi Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.