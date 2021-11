Polacy chcą zbudować rafinerię fusów z kawy

Sprzedaż kawy wzrasta rokrocznie o ok. 5 do 7 proc. Tylko jeden procent fusów kawowych jest na świecie zagospodarowywanych ponownie. Polski startup EcoBean chce to zmienić. Firma zbiera obecnie kapitał na postawienie rafinerii fusów. Ich produkty to m.in. brykiet do kominków, biodegradowalne doniczki, ale także półprodukty do biopaliw i paszy dla zwierząt.

Marcin Koziorowski, prezes EcoBean podkreśla, że firma jest w stanie w pełni zutylizować i zrecyklingować odpad kawowy. - Nie zostaje nic poza substancjami ciekłymi - mówi.

Co można zrobić z fusów? Propozycje EcoBean to np. biodegradowalne doniczki, czy brykiet kawowy przeznaczony do kominków i grilla. Do wyprodukowania jednego brykietu potrzeba 25 filiżanek kawy.

- Te pilotażowe projekty już robimy w Polsce, Niemczech i Portugalii - mówi Koziorowski.



Przyznaje, że startup chce już zakończyć etap, kiedy musiał pokazywać światu, jakie ciekawe rzeczy można robić z fusów. - Teraz przystępujemy do budowy pierwszej na świecie rafinerii w pełni rewaloryzującej fusy kawowe - zapowiada.

Celem jest taki rozdział fusów na poszczególne frakcje, żeby maksymalizować zyski i przychody. EcoBean wydzielił więc cztery produkty: olej kawowy, lignina kawowa, kwas mlekowy i dodatek białkowy do pasz przeznaczonych dla skorupiaków.

Na uruchomienie fabryki muszą zebrać 3,5 mln euro. - Mamy już 1,5 miliona euro, rozpoczynamy proces projektowania - mówi nasz rozmówca. - Jesteśmy w trakcie kolejnej rundy finansowej. Chcemy do marca zgromadzić kolejne pół miliona euro. Udziałowcem i partnerem EcoBean są na razie Politechnika Warszawska oraz InnoEnergy, europejski fundusz venture capital.

- Pierwszą inwestycję od InnoEnergy otrzymaliśmy już na początku 2019 roku. Jednak jest to biznes kapitałochłonny. W Polsce inwestorzy są ostrożni, chętnie dają pieniądze w rundzie po wdrożeniu pilotażu, czyli na budowanie już konkretnych rozwiązań. Teraz prowadzimy rozmowy z 8 funduszami - przyznaje Koziorowski.

Fabryka ma powstać w Warszawie w I kwartale 2023 roku, ale za nią mają iść kolejne w siedmiu innych lokalizacjach w Europie.



Ecobean to firma założona przez Marcina Koziorowskiego i Kacpra Kossowskiego. Pierwszą koncepcją EcoBean był brykiet kawowy. Potem zaczęli poznawać fusy, badać ich potencjał. Tak narodził się kolejny pomysł, czyli biodegradowalne doniczki. - To alternatywa dla plastikowych osłonek produkcyjnych, których powstają miliony w szkółkach roślin, a po jednorazowym użyciu lądują na składowiskach. Nasz produkt wkopany razem z rośliną jest najpierw nawozem, a po 6 miesiącach znika bez śladu w ziemi - zaznacza Koziorowski.