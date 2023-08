Połączenie ludzkiej kreatywności i sztucznej inteligencji - wywiad z założycielami naoko.ai

W jaki sposób sztuczna inteligencja została wykorzystana do stworzenia kolekcji Naoko.AI?

Jacek Szyndler: - Sztuczna inteligencja została wykorzystana w kilku etapach procesu tworzenia kolekcji naoko.ai. Przede wszystkim, przy użyciu chatbotów opartych na GPT-4 w Excelu, zapytaliśmy bezpośrednio klientki o ich oczekiwania odnoszące się do asortymentu. Zebraliśmy ponad 700 000 odpowiedzi od około 50 000 osób, co było niezwykle cennym źródłem informacji. Dzięki temu mogliśmy szybko i efektywnie wygenerować podział na różne elementy składające się na kolekcję, takie jak kolory, materiały, krójAIczy detale, włączając w to również inne sugestie. Ważne jest, że w ten sposób tworzymy kolekcję dopasowaną do rzeczywistych potrzeb klientek, co przynosi korzyści wielowymiarowe. Nie tylko eliminujemy produkcję niepotrzebnych produktów, co ma pozytywny wpływ na naszą planetę, ale także mamy gwarancję, że nasze produkty trafiają w gusta naszej docelowej grupy odbiorców.

Monika Szyndler: - Dodatkowo, po zebraniu odpowiedzi od klientek, każda z nich mogła pójść swoją ścieżką, wprowadzając kreatywne elementy do projektowania kolekcji. Przy projektowaniu samej kolekcji korzystaliśmy z narzędzi graficznych, które pomogły nam wizualizować pomysły i odpowiedzi klientek. Pracując z ogromnym zbiorem danych, takim jak tysiące odpowiedzi, byłoby niemożliwe dla jednej osoby, nawet najbardziej doświadczonego projektanta, aby poradzić sobie samodzielnie. Dlatego skorzystaliśmy z narzędzi komputerowych, które umożliwiły nam przeglądanie i analizowanie danych oraz generowanie wizualizacji na podstawie tych informacji. Ta współpraca z sztuczną inteligencją pozwoliła nam błyskawicznie zaznajomić się z różnymi wzorami i stylami, które później mogliśmy proponować klientkom. To był fascynujący proces, który umożliwił nam wykorzystanie różnych aspektów życia i kreatywności.

J: - Drugi etap naszego procesu to cykl webinarów, w których wzięło udział ponad 100 000 osób. Dzięki tym webinarom, klientki miały możliwość dzielenia się swoimi pomysłami i kreatywnością. Było to ważne dla nas, ponieważ chcieliśmy, aby kolekcja była rzeczywiście dopasowana do ich potrzeb.

Z jakich materiałów powstały wszystkie kreacje i gdzie zostały stworzone?

M: - Wszystkie kreacje zostały stworzone z naturalnych materiałów. W naszych projektach wykorzystujemy tylko materiały naturalne, a wszystkie tkaniny użyte do kolekcji są pochodzenia naturalnego. Co ważne, proces produkcji odbywa się w Częstochowie. Dzięki lokalności produkcji możemy zapewnić wysoką jakość i kontrolę nad procesem produkcyjnym.

Czy przedsprzedaż miała większy bum sprzedażowy w związku z innowacyjnością kolekcji?

J: - Tak, przedsprzedaż cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Nasz sklep oferuje możliwość wcześniejszego zapisu do newslettera dla osób zainteresowanych. Ilość zapisów przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, przekraczając nawet dziesięciokrotnie nasze prognozy. To zdecydowanie przełożyło się na wyniki sprzedażowe, ponieważ w pierwszych dniach już kilka produktów zniknęło z naszego asortymentu. Również fakt, że wszystko jest tworzone w Polsce, a drukarnia również znajduje się u nas, pozwala nam na elastyczność i szybkość w dostarczaniu zamówień. Warto wspomnieć, że około połowa kolekcji została wyprzedana praktycznie od razu po premierze. To potwierdza, że nasze produkty cieszą się dużym zainteresowaniem i są doceniane na lokalnym rynku.

Sztuczna inteligencja dla wielu osób stworzyła zagrożenie na rynku pracy. Czy nie macie takiego poczucia, że wzbudzi to pewien lek wśród waszych pracowników?

J: - Na samym początku, gdy zaczęliśmy planować tę kolekcję, byliśmy podekscytowani możliwościami, jakie przed nami stawiało to zadanie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że mamy teraz narzędzia i moc obliczeniową, aby zrealizować tę kolektywną kolekcję. Jednak od samego początku priorytetem było zapewnienie naszym pracownikom poczucia bezpieczeństwa i pewności, że sztuczna inteligencja nie ma na celu zastępowania ich, ale wspieranie ich w ich pracy. Dlatego odbyliśmy szkolenia wewnętrzne, aby wszyscy mogli zapoznać się z narzędziami i nauczyć się jak najlepiej je wykorzystać.

M: - Zachęcamy nasze zespoły projektowe do korzystania z różnorodnych narzędzi, które są dostępne. Nasze graficzki korzystają z narzędzi AI, a osoby odpowiedzialne za filmy również wykorzystują możliwości sztucznej inteligencji. Wprowadzenie sztucznej inteligencji do naszego zespołu projektowo-marketingowego stało się integralną częścią naszej codziennej pracy.

J: - Naszym celem jest tworzenie synergii między ludzką kreatywnością a narzędziami, które mamy do dyspozycji. Sztuczna inteligencja nie jest postrzegana jako zagrożenie, ale jako wsparcie, które pomaga nam rozwijać się i osiągać lepsze wyniki.

Na ile teraz jest czas niszowych marek?

J: - Przyjmując parametry biznesowe, to nie jest najlepszy czas dla małych marek. Inflacja i wzrost kosztów szycia i produkcji w Polsce w porównaniu do Bangladeszu lub Chin tworzą dużą dysproporcję i przepaść w kosztach. Musimy nadrabiać to innymi parametrami. Nie zawsze możemy konkurować ceną, ale konsumenci są bardziej świadomi i szukają wartości w produktach.

M: - Ważne jest zaangażowanie konsumentów w to, co dzieje się w naszej marce. Im bardziej są zaangażowani, tym większa jest ich lojalność. Dlatego staramy się budować silne więzi i angażować się w interakcje z naszymi klientami.

J: - Teraz możemy mówić nie tylko o klientach, ale o współtwórcach projektu. Nasza relacja z klientem nie jest typowa. Jesteśmy bardzo blisko i zaangażowani wobec naszych klientek. Przebijamy różne sieciówki jeśli chodzi o zaangażowanie klienta. Nasi pracownicy z obsługi klienta są nawet przeszkoleni w profesjonalnej stylizacji.

Czy uważacie, że ludzie potrzebują dzisiaj bardzo silnej personalizacji? Deklaratywność vs realne działania ludzi.

M: - Tak, w dzisiejszych czasach personalizacja jest coraz bardziej oczekiwana przez klientów. Ludzie chcą czuć, że są traktowani indywidualnie i że ich potrzeby są uwzględniane. Deklaratywność może być jednym z aspektów, ale ostatecznie to realne działania ludzi w budowaniu relacji i dostosowywaniu się do potrzeb klientów mają większe znaczenie.

J: - Zgadzam się z Moniką. Personalizacja stała się kluczowym elementem w budowaniu relacji z klientami. Ludzie oczekują, że marki będą uwzględniać ich preferencje i potrzeby. Jednak deklaracje same w sobie nie wystarczą - ważne są realne działania, które pokazują zaangażowanie marki w spełnianie tych oczekiwań i dostosowywanie się do indywidualnych potrzeb klientów.

Czy widzicie siebie w świecie metaversum, avatarach?

J: - Tak, widzimy możliwość naszej obecności w świecie metaversum i wykorzystanie avatarów. Cała nasza kolekcja jest ztokenizowana, każdy produkt ma swój indywidualny token NFT. Związane jest to z certyfikatem autentyczności. Każdy produkt, który dostajesz, będziesz otrzymywał również w formie ztokenizowanej, którą będziesz mógł użyć do ubrania swojego avatara. Ponadto, rozważamy także wykorzystanie technologii VR. Planujemy stworzyć kolejną kolekcję, która będzie można obejrzeć w pełnej perspektywie 360 stopni w planetarium.

Pozwoliłem sobie zapytać mojego przyjaciela, który jest projektantem, o to, jakie trzy pytania zadałby twórcom waszej kolekcji. Z tego względu, teraz chciałbym zapytać, jaką rolę pełnili projektanci podczas tworzenia kolekcji i jaki mieli wpływ na jej kształtowanie?

M: - Zdecydowanie projektanci pozostają w takiej samej roli, jaką mają zwykle. Byliśmy odpowiedzialni za konstrukcję całego briefu i prowadziliśmy klientki przez cały proces. Następnie przetworzyliśmy te informacje i przedstawiliśmy je w sposób, w jaki chcieliśmy. Sami przekształciliśmy wyniki ankiety. Rola projektanta pozostaje więc bez zmian.

W jaki sposób współpraca ze sztuczną inteligencją miała wpływ na optymalizację całego procesu produkcyjnego?

M: - Jeśli chodzi o optymalizację procesu produkcyjnego, współpraca ze sztuczną inteligencją odegrała istotną rolę. Choć nie korzystamy z AI przy samej konstrukcji, w innych obszarach była ona nieocenionym narzędziem. Dzięki sztucznej inteligencji byliśmy w stanie skutecznie i szybko obliczyć zużycie materiałów, co nawet przewyższało możliwości programów konstrukcyjnych.

Jaki obszar prac nad kolekcją został wykonany przy pomocy AI?

M: - Obszar prac nad naszą kolekcją, w którym wykorzystaliśmy sztuczną inteligencję, obejmował analizę danych, wstępne wizualizacje oraz burzę mózgów. AI umożliwiła nam lepsze zrozumienie preferencji klientek oraz pomogła w generowaniu nowych pomysłów i koncepcji.