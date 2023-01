Polak stworzył startup, który rozwiązuje problem nadgodzin

Vaqat powstał po to, aby rozwiązywać kluczowe problemy współczesnego rynku pracy.

Z platformy korzysta obecnie ponad 1600 studentów z 250 uniwersytetów na całym świecie.

Startup w styczniu zamknął pre-seedową rundę finansowania z wynikiem ponad 1,8 mln zł pozyskanych od Untapped Capital.

Platforma nie tylko pomaga studentom we wczesnym rozpoczynaniu kariery poprzez wykonywanie realnych zadań dla firm, ale również organizacjom w pozyskiwaniu talentów na całym świecie. Vaqat właśnie zamknął rundę pre-seed i pozyskał ponad 1,8 mln zł od inwestorów z USA.

Platformę Vaqat, która łączy studentów z korporacjami

Start-up powstał, żeby rozwiązywać kluczowe problemy współczesnego rynku pracy, czyli przepracowania, wypalenia zawodowego i presji stałego zwiększenia wydajności. Daniel Robaczewski - założyciel i CEO Vaqatu - sam doświadczył skutków nieprzespanych nocy po 16-godzinnych dniach pracy w konsultingu. Już wtedy wpadł na pomysł, żeby część swoich zadań delegować.

- Zdarzały się dni, w których każda godzina była na wagę złota, bo decydowała o tym, czy pójdę spać lub czy wezmę prysznic. Czasochłonne, proste i niepoufne zadania, jak porządkowanie bazy w excelu z tysiącem miast, które trzeba było odnaleźć na Google Maps i przypisać do regionów, zlecałem więc siostrze - mówi Daniel Robaczewski. Wtedy po raz pierwszy pomyślał o takim rozwiązaniu, jak Vaqat.

Gdy stan jego zdrowia przez chroniczny brak snu tak się pogorszył, że pracując dla jednej z pakistańskich firm, trafił do szpitala, zdecydował, że odejdzie z świetnie płatnego etatu w korporacji i założy swoją firmę. Stworzył platformę Vaqat, która łączy studentów z korporacjami, firmami konsultingowymi i startupami, które potrzebują natychmiastowego, krótkoterminowego wsparcia w realizacji konkretnych zadań.

100 pilotażowych projektów z największymi korporacjami

Dzięki platformie przedsiębiorcy mogą w szybki (nawet w 30 minut) i łatwy sposób znaleźć studentów, którzy chcą zdobyć cenne doświadczenie i szansę na rozwijanie swoich umiejętności oraz kompetencji. Wszystko odbywa się bez konieczności podejmowania pełnoetatowych zobowiązań, co pozwala im skupić się na nauce oraz innych obowiązkach, a jednocześnie przetestować potencjalnie przyszły zawód przez zaledwie kilka godzin czy dni.

- Tworząc Vaqat chciałem pomóc innym uniknąć tego, przez co sam przechodziłem przez 10 lat kariery. Mam nadzieję, że będzie to platforma, na której wszystkie firmy będą rekrutować młode talenty na podstawie ich sprawdzonych już umiejętności, a dla studentów będzie to integralna część procesu wyboru przyszłych karier - mówi CEO i Founder startupu.

Vaqat przeprowadził już prawie 100 pilotażowych projektów w 15 państwach z największymi korporacjami, takimi jak Bain & Company, OC&C, Altman Solon, Artefact, ale także ze startupami, funduszami inwestycyjnymi, czy siecią restauracji. Z platformy korzysta obecnie ponad 1600 studentów z 250 uniwersytetów na całym świecie. W październiku startup zajął drugie miejsce w LBS MENA Startup Competition w Dubaju.

1,8 mln zł pozyskanych amerykańskiego funduszu Venture Capital

Startup w styczniu zamknął pre-seedową rundę finansowania z wynikiem ponad 1,8 mln zł pozyskanych od Untapped Capital, amerykańskiego funduszu Venture Capital, a także prywatnych inwestorów w Stanach, Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

- Dzięki finansowaniu rozwiniemy produkt i dotrzemy do większej liczby firm i studentów na całym świecie, co pozwoli nam zostać pierwszą platformą korzystającą z trendu “gig economy” w celach rekrutacyjnych - wyjaśnia Daniel Robaczewski.

Założyciel startupu Vaqat, Daniel Robaczewski, jest absolwentem London Business School. Po ukończeniu studiów pracował w prestiżowych firmach Delta Partners i Oliver Wyman jako konsultant m. in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kazachstanie, Katarze, Iraku, Arabii Saudyjskiej, i Pakistanie. W trakcie studiów zrobił 9 programów stażowych poszukując swojej przyszłej ścieżki zawodowej.