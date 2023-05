PolCard from Fiserv wprowadza tokenizację danych kart na terminalach

Do tej pory przeprowadzenie preautoryzacji, czyli czasowego zablokowania środków na rachunku klienta lub wykonanie zwrotu, wymagało przechowywania danych wrażliwych karty płatniczej: jej pełnego numeru, daty ważności, a także kodu CVV. Organizacje płatnicze, w tym Visa i Mastercard, dążą do tego, aby przechowywanie danych kart płatniczych w puntach sprzedaży nie było konieczne.

- PolCard from Fiserv współpracuje obecnie już z co trzecim hotelem w Polsce. Przetwarzamy ponad 150 milionów transakcji hotelowych miesięcznie i podnoszenie ich bezpieczeństwa od zawsze jest naszym priorytetem, dlatego wprowadziliśmy na terminalach opcję tokenizacji. Pomaga ona chronić numer karty i jej datę ważności zastępując te informacje danymi niewrażliwymi - w postaci unikalnego, losowego ciągu cyfr, jakim jest tzw. token. Używanie tokenów zdecydowanie zwiększa standard obsługi, wzmacnia ochronę danych kartowych i zmniejsza zakres wymaganej zgodności z normą PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – mówi Mariusz Wilk, Dyrektor Sprzedaży w Fiserv Polska S.A.

Tokenizacja jest aktywowana na wszystkich terminalach obsługujących preautoryzację kart płatniczych, w sposób zdalny i automatyczny. Nie wymaga ona od przedsiębiorcy żadnych dodatkowych czynności.

Branża hotelowa narażona na transakcje oszukańcze

Połowa wszystkich zgłaszanych w PolCard from Fiserv transakcji oszukańczych ma miejsce w branży hotelowej. Bezpośrednią przyczyną tego stanu rzeczy jest przeprowadzanie dużej liczby płatności bez fizycznego użycia karty. Z tego powodu tak ważne jest wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań jak tokenizacja, które przeciwdziałają takim zdarzeniom. Innym wartym uwagi i całkowicie bezpiecznym narzędziem jest Generator Linków. Dzięki niemu hotel w prosty i szybki sposób może pobrać płatność od klienta wysyłając do niego unikalny link do płatności na wskazany adres e-mail. Co istotne, aby skorzystać z tego rozwiązania, hotel nie musi posiadać elektronicznej bramki płatniczej na swojej stronie internetowej, ani nawet tworzyć własnej strony internetowej.