PolCard From Fiserv z rozwiązaniami integrującymi kasy i terminale

Przepisy wprowadzone 1 stycznia 2022 r., nakładają na właścicieli wielu firm obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych. Dodatkowo do 1 stycznia 2025 r. muszą oni zintegrować kasę fiskalną z terminalem płatniczym.

Integracja to nie tylko obowiązek

- Integracja systemu kasowego lub kasy fiskalnej z terminalem płatniczym prowadzi do lepszego doświadczenia kupującego, a w rezultacie wzmacnia przewagę konkurencyjną danej firmy. Przede wszystkim, dzięki temu rozwiązaniu kasjer czy kasjerka nie musi na terminalu wpisywać kwoty transakcji i akceptować jej. Pojawia się ona na terminalu automatycznie, po wciśnięciu na kasie lub komputerze właściwego przycisku. Z chwilą, gdy oprogramowanie przesyła do terminala dane o wysokości kwoty do zapłaty, mamy pewność, że informacje wyświetlane na terminalu i na kasie są identyczne. Eliminujemy w ten sposób potencjalny ludzki błąd np. niewłaściwą kolejność cyfr czy liczbę wpisanych zer. Znika ryzyko, że któraś ze stron transakcji zostanie poszkodowana – mówi Robert Andrukiewicz, dyrektor ds. rozwoju produktów w Fiserv Polska S.A., właściciela marki PolCard.

Proces integracji terminala

Jak wygląda integracja kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym? Wystarczy odpowiednio skonfigurować i połączyć urządzenia przez kabel lub bezprzewodowo (np. poprzez Bluetooth lub Wi-Fi), a cały proces odbędzie się za pośrednictwem krajowego protokołu komunikacyjnego ECR-EFT. Protokół pozwala na wymianę informacji, w szczególności tych aktywujących urządzenia płatnicze i dotyczących transakcji m.in. kwoty i statusu transakcji. Połączenie urządzeń sprawia, że informacje są między nimi automatycznie przekazywane.

Dodatkowe korzyści

W przypadku integracji terminala PolCard from Fiserv z systemem kasowym, klient otrzymuje także DDC (Dynamic Currency Conversion), czyli płatność w rodzimej walucie karty wydanej przez zagraniczny bank, obsługę płatności BLIK czy też kartami przedpłaconymi. Wielu mniejszych przedsiębiorców może skorzystać z usługi multimerchant, polegającej na użytkowaniu jednego urządzenia przez kilka osób prowadzących osobne działalności w jednym lokalu. Ta usługa jest bardzo często wykorzystywana np. w salonach fryzjerskich czy kosmetycznych. Pozwala rozdzielić środki z poszczególnych transakcji na różne konta w różnych bankach.

Trend na płatności bezgotówkowe wciąż rośnie

Według badania „Płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2021” zaprezentowanego przez Warszawski Instytut Bankowości, blisko 65 proc. Polaków używa karty płatniczej podczas zakupów. Wzrasta również liczba osób, które uważają, że rozwój tej możliwości w Polsce powinien przyspieszyć – jest to zdanie 36 proc. respondentów, czyli aż o 10 p. p. więcej niż w 2020 r. W PolCard from Fiserv trwa kampania "PrzyGotuj firmę na zmieniający się świat". Poza urządzeniami płatniczymi, właściciele firm mogą skorzystać ze wsparcia, które zapewnia opiekun klienta oraz helpdesk 24/7, platforma OnePortal24 oraz ekspresowa pożyczka bez udziału banku.