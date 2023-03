PolCard Pay usprawni wpłatę gotówki na konto klientom Żabki i Empiku

Jeszcze do niedawna warunkiem skorzystania z usługi wpłaty gotówki na konto w kasie sklepu było podanie przez wpłacającego swoich danych osobowych kasjerowi. Następnie klient przykładał kartę do terminala PolCard from Fiserv i akceptował transakcję kodem PIN. Aby przyspieszyć i ułatwić cały proces korzystania z usługi „Wpłata kartą” firma Fiserv Polska stworzyła aplikację PolCard Pay, dzięki której konsumenci mogą wcześniej, w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, zarejestrować niezbędne dane osobowe w swoim telefonie, a następnie wpłacić pieniądze w wybranym sklepie.

Zainteresowanie opcją wpłaty pieniędzy na konto za pośrednictwem terminala systematycznie rośnie. Dotychczas była ona dostępna tylko w sklepach Żabka oraz salonach Empik. Aplikacja PolCard Pay pozwoli na rozszerzenie usługi także dla innych punktów. Dzięki tej możliwości konsumenci nie muszą już tracić czasu na szukanie wpłatomatów czy oddziałów swojego banku. Mogą wpłacić gotówkę na swoje konto za darmo przy okazji codziennych zakupów. Aplikacja PolCard Pay jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepie Google na systemy Android oraz iOS. W przyszłości planujemy także jej rozbudowę o kolejne funkcjonalności – mówi Krzysztof Polończyk, prezes Fiserv Polska.

Jako jeden z liderów sprzedaży wielokanałowej i transformacji cyfrowej w Polsce staramy się na każdym kroku budować pozytywne doświadczenie zakupowe i maksymalnie ułatwiać życie naszym klientom. Jednym z wielu udogodnień, jakie im proponujemy jest możliwość wpłaty gotówki na konto podczas codziennych zakupów w Empiku Wierzymy, że dzięki nowej aplikacji PolCard Pay ten proces będzie jeszcze szybszy i bardziej przyjazny , co docenią nie tylko klienci odwiedzający salony, ale i nasi pracownicy – komentuje Mateusz Rokita, Customer Experience and B2C Logistics Director w Empiku.

Polacy chcą korzystać z funkcji wpłaty za pomocą terminala

Stworzenie aplikacji jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów. Fiserv Polska, działający pod marką PolCard from Fiserv w lipcu 2022 r. przeprowadził badanie, z którego wynika, że 31 proc. Polaków uważa funkcję wpłaty pieniędzy na konto w kasie sklepu, jak we wpłatomacie, za atrakcyjną. Ta usługa najbardziej zainteresowała młodszych respondentów. Ponad 54 proc. osób w wieku 18-29 lat chciałoby z niej skorzystać, co może wskazywać na to, że trend ten będzie rósł. Ponadto wpłata pieniędzy na konto za pośrednictwem terminala jest najbardziej popularna wśród ankietowanych mieszkających na wsiach (ponad 34 proc.) oraz w dużych miastach (ponad 35 proc.). Najchętniej skorzystaliby z niej Polacy zarabiający w przedziale 4 000 – 4 999 zł netto (ponad 58 proc.).

Terminal to obecnie wielofunkcyjne urządzenie. Za jego pomocą można nie tylko wpłacać pieniądze na konto, lecz także je wypłacać. Terminal posiada również wiele innych, przydatnych funkcji dla klientów m.in. możliwość zostawienia napiwku w restauracji, płatność kartami lojalnościowymi czy też zakup doładowań telefonów komórkowych. Akceptanci mogą skorzystać też np. z usługi cashback, czyli wypłaty gotówki. Ponadto udostępnienie możliwości wpłaty pieniędzy na konto wiąże się również z zyskiem dla przedsiębiorcy, ponieważ otrzymuje on dodatkowe wynagrodzenie za każdą poprawnie zrealizowaną transakcję – podsumowuje Krzysztof Polończyk z Fiserv Polska.