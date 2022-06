PolCard: terminal za 0 zł oraz dostęp do aplikacji płatniczej

Nowoczesne technologie niewątpliwie przyczyniają się do wzrostu popularności płatności bezgotówkowych. Dodatkowo wyraźne umocnienie tego trendu zaobserwowano wraz z wybuchem pandemii Covid-19. Można zauważyć, że konsumenci, którzy zaczęli w tym czasie płacić bezgotówkowo, nie chcą już wracać do gotówki. Ponadto wprowadzony 1 stycznia 2022 roku Polski Ład, nakłada na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych w swoich firmach.

Dwa terminale za 1 grosz

Aby pomóc firmom we wdrożeniach płatności bezgotówkowych, PolCard from Fiserv przygotował propozycje współpracy. W ramach pakietu 1+1 firma otrzyma terminal za 0 zł oraz dostęp do aplikacji płatniczej PolCard Go. Koszt aplikacji to 1 grosz przez pierwsze 6 miesięcy. To idealne rozwiązanie do przetestowania szybkiego, wygodnego i bezpiecznego przyjmowania płatności w dowolnym miejscu i czasie, na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Kolejną opcją skierowaną do przedsiębiorców, którzy dopiero wprowadzają płatności bezgotówkowe jest zakup terminala płatniczego w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Przez pierwsze 5 miesięcy klient dostanie go zupełnie za damo. Przez kolejne 19 miesięcy – za symboliczną złotówkę.

– Wdrożenie płatności bezgotówkowych to liczne korzyści zarówno dla właścicieli firm, jak i ich klientów. Łatwość opłacenia zamówienia może zwiększyć poziom zadowolenia konsumentów, zachęcić ich do korzystania z usług danej firmy i w rezultacie zwiększyć wpływy do kasy przedsiębiorstwa. Co więcej, ponieważ każda operacja bezgotówkowa zostawia swój ślad w historii naszego konta, przedsiębiorca może lepiej kontrolować swój obrót. Należy również pamiętać, że brak terminala płatniczego i możliwości płatności kartą może negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy. Jest to częsty powód utraty klientów – szczególnie tych, którzy nie noszą przy sobie gotówki – mówi Krzysztof Polończyk, prezes zarządu Fiserv Polska S.A., właściciela marki PolCard.

Oferta dla firm, które posiadają już terminal

PolCard from Fiserv przygotowało ofertę dla firm, które posiadają terminal płatniczy, ale szukają nowych warunków współpracy. W tym pakiecie klient może otrzymać ofertę niższej prowizji niż u obecnego dostawcy usług płatniczych, a cena terminala to zaledwie 1 zł/mies. nawet przez 12 miesięcy.

Kampania „PrzyGotuj firmę na zmieniający się świat!”, związana jest z ciągłą potrzebą dostosowywania się do ewoluującego świata – nowe przepisy, pandemia, inflacja, nowe zachowania i oczekiwania klientów czy nowi konkurenci. Dla przedsiębiorców jest to szczególnie trudny czas, dlatego PolCard from Fiserv wychodzi z tak korzystną ofertą współpracy i zapewnia dodatkowe wsparcie, które da przedsiębiorcom poczucie pewności i lepszego przygotowania do spokojnego prowadzenia biznesu w świecie ciągłych zmian. Dzięki podejmowanym przez PolCard from Fiserv działaniom i eksperckiemu wsparciu przedsiębiorcy mogą skupić się wyłącznie na prowadzeniu i rozwijaniu swojego biznesu.