Polomarket wprowadza odroczone płatności za zakupy od Twisto

POLOmarket wprowadza model „kup teraz – zapłać później”, fot. mat. pras.

POLOmarket wprowadza model „kup teraz – zapłać później” w aplikacji mobilnej. Klienci sieci robiąc zakupy mają możliwość odroczenia płatności nawet do 45 dni bez dodatkowych opłat i prowizji.

Po ubiegłorocznym, pierwszym na ogólnopolską skalę w kategorii supermarketów, wdrożeniu zdalnych zakupów przez aplikację i rozszerzeniu ich o płatności online, POLOmarket kontynuuje rozwój usług mobilnych w ramach prowadzonej transformacji cyfrowej. Sieć wprowadza możliwość bezpiecznych zakupów w aplikacji mobilnej z odroczoną płatnością. Klienci mogą korzystać z tej usługi od 15 marca br.,



Klienci sieci zamawiając produkty online przez aplikację mogą odroczyć płatność za zakupy nawet do 45 dni bez dodatkowych opłat i prowizji. Na etapie finalizowania zakupów należy spośród dostępnych metod płatności wybrać PayU i opcję - Płacę później. Po uzupełnieniu danych i weryfikacji konta – transakcja z odroczoną płatnością zostaje pomyślnie zakończona.

- Obserwujemy rosnące zainteresowanie płatnościami odroczonymi wśród e-sklepów spożywczych i branży food delivery. Na wdrożenie Twisto zdecydowała się jedna z największych sieci supermarketów w Polsce POLOmarket, cieszymy się, że udało się to zrobić przed Świętami. To dobry sposób, aby zaoszczędzić. Dodatkowo oferujemy cashback na wydatki spożywcze, który sięga aż 5 proc. To dobry sposób, by ograniczyć koszty przygotowania Świąt Wielkiej Nocy Już wkrótce Twisto pojawi się u innych popularnych merchantów z tej branży – mówi Adam Miziołek, country manager Twisto w Polsce.

Jak wynika z badania zleconego przez Twisto 60 proc. ankietowanych słyszało o płatnościach odroczonych. Ta forma płatności jest dobrze znana przede wszystkim w grupie trzydziesto i czterdziestolatków, zwłaszcza lepiej zarabiających. W przedziale wiekowym 30-39 lat o płatnościach odroczonych słyszało 65 proc. badanych, z kolei w przedziale 40-49 lat – aż 74 proc. respondentów. W przedziale zarobków od 3000 do 3999 zł netto miesięcznie, znajomość płatności odroczonych wskazało 76 proc. badanych, przy zarobkach od 4000 do 4999 zł – 68 proc., a przy zarobkach powyżej 5 tys. zł – aż 78 proc. respondentów.