Polpharma wdrożyła sztuczną inteligencję  w punktach sprzedaży. Jak działa?

Merchandising IR - jak to działa?

Zastosowany przez Polpharma system Merchandising IR wykorzystuje technologię rozpoznawania obrazu do identyfikacji produktów znajdujących się na aptecznej półce. Działa to tak: sztuczna inteligencja analizuje zdjęcie wykonane przez handlowca, rozpoznając produkty i automatycznie porównując obraz z ustalonym standardem dotyczącym merchandisingu. Przy okazji sprawdza dostępność i liczebność asortymentu. Jak wynika z analiz wewnętrznych dostawcy, usługa działa z ponad 98-proc. poprawnością rozpoznawania poszczególnych produktów.

Merchandising IR, pozwala dodatkowo skrócić czas wizyty przedstawiciela handlowego, utrzymać stałość ekspozycji w aptekach, analizować rzeczywisty obraz ekspozycji na rynku oraz poprawić obroty.

– Wykorzystanie rozpoznawania obrazu i sztucznej inteligencji do kontroli merchandisingu pozwoliło odciążyć handlowców, którzy mogą skupić się na innych zadaniach. System dostarcza aktualnych danych, które mogą być poddawane pogłębionym analizom w narzędziach klasy Business Intelligence. Otrzymane wyniki są równocześnie podstawą do rozliczeń z sieciami aptek. Technologia IR pozwala na monitorowanie całych półek dla określonych kategorii produktowych, co może dać wiele cennych informacji również na temat konkurencji – wyjaśnia Adam Sienkiewicz, Head of Sales w Sagra Technology

Polpharma ocenia efekty wdrożenia

Polpharma już korzysta z pozytywnych efektów wdrożenia.

– Po ponad trzech kwartałach użytkowania usługi Merchandising IR dla naszych wybranych produktów w aptekach, raporty pokazują poprawę wskaźników, zarówno jeśli chodzi o standard merchandisingowy, jak i samą sprzedaż – wyjaśnia Agnieszka Kordacka, starszy kierownik marketingu handlowego w Polpharma. – Dziś realizacja wskaźnika widoczności ustandaryzowanej ekspozycji przekracza 90 proc. To rewelacyjny wynik, bo startowaliśmy z poziomu 44 proc. w aptekach objętych projektem – podkreśla.

Uporządkowanie ekspozycji i poprawa widoczności produktów przekładają się na większe zainteresowanie klientów ofertą Polpharmy. Wyniki sprzedaży farmaceutycznej firmy wskazują wzrost sprzedaży produktów w porównaniu z aptekami, w których usługa rozpoznawania obrazu nie została jeszcze wprowadzona.

Lepsza współpraca z partnerami

Zautomatyzowana kontrola standardów merchandisingowych usprawnia także współpracę z aptekami. Jeśli kontrola wykazuje jakiekolwiek odchylenia od ustaleń, wiedzą o tym obie zainteresowane strony. W przypadku potrzeby poprawienia ekspozycji, dzieje się to bez niepotrzebnej zwłoki. Rozpoznawanie obrazu pomaga również w skutecznej realizacji umowy pomiędzy producentem a sieciami aptek.