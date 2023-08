Polregio promuje sprzedaż biletów w wideomatach

W kampanii KLIK I W DROGĘ! Bluerank promuje korzystanie z aplikacji mPOLREGIO oraz Videomatów (automaty z funkcją e-kasjera dostępne w 10 polskich miastach), a także bilety sezonowe, takie jak bilet tygodniowy, turystyczny weekendowy czy bilet “Ty i Raz, Dwa, Trzy”. Odbiorcy reklam oglądają spoty o długości 60 i 15 sekund.

Celem głównym kampanii jest podniesienie świadomości marki oraz wzmocnienie internetowego kanału sprzedaży biletów kolejowych POLREGIO.

Duży nacisk kładziemy na rozwój naszej aplikacji mobilnej i innych internetowych możliwości zakupu biletów POLREGIO. Jednocześnie mamy świadomość, że część naszych pasażerów jest przywiązana do tradycyjnych kanałów, dlatego też inwestujemy w videomaty, które są w stanie połączyć wszystkie zalety konwencjonalnej kasy biletowej oraz dobrze już znanego podróżnym biletomatu. Stawiamy więc na dywersyfikację kanałów sprzedażowych, by dostosować się do oczekiwań różnych grup naszych pasażerów - mówi Sylwia Szyszkowska-Wilkowska, dyrektor marketingu Polregio

Wśród celów postawionych agencji przez przewoźnika jest też budowanie zaufania do marki POLREGIO oraz jej wiarygodności, wzrost rozpoznawalności brandu i oferowanych produktów oraz budowanie lojalności klientów poprzez pobranie i korzystanie z aplikacji mPOLREGIO.

Podczas planowania kampanii dla marki POLREGIO skupiliśmy się przede wszystkim na efektywnym dotarciu do ściśle zdefiniowanych grup docelowych poprzez angażujące video, formaty displayowe oraz sieć wyszukiwania. Celem naszej kampanii jest pokazanie użytkownikom możliwości zakupu biletów online, przez aplikację czy Videomat, a także przekonanie ich do wyboru ekologicznego i komfortowego środka transportu, jakim jest pociąg - mówi Anna Wielgus, Head of Performance Marketing w Bluerank

POLREGIO to największy przewoźnik kolejowy w Polsce obsługujący połączenia regionalne, którego udział w rynku przewozów pasażerskich wynosi 27%. W ubiegłym roku spółka przewiozła niemal 90 milionów pasażerów.