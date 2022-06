Polska Bezgotówkowa rusza z serią webinarów o płatnościach

Płatności bezgotówkowe z roku na roku zyskują na popularności. Nowa rzeczywistość, z jaką wielu z nas przyszło się zmierzyć w trakcie pandemii, pokazała jak wielką zaletą jest możliwość płacenia bez konieczności korzystania z gotówki.

Przepisy wprowadzone w styczniu tego roku, według których przedsiębiorca ma obowiązek umożliwić klientowi wybraną przez niego formę płatności, obligują usługodawców do uruchomienia możliwości płacenia za towary i usługi również w sposób bezgotówkowy.

Wrocław jest miastem, w którym płatności bezgotówkowe są wdrażane przy okazji uruchamiania wielu nowych systemów miejskich, czego dobrym przykładem jest system obsługujący płatności za bilety w MPK, ale nie tylko. Jednak wciąż są w mieście grupy mieszkańców i przedsiębiorców, które nie korzystają z płatności bezgotówkowych. To właśnie do nich chcielibyśmy dotrzeć z informacją jak w bezpieczny sposób takie płatności wdrażać i z nich korzystać, a co za tym idzie móc podnieść jakość życia i usług dla wielu Wrocławian, a także odwiedzających nas turystów. Stąd współpraca z Fundacją Polska Bezgotówkowa, dzięki której będziemy mogli to zrobić w sposób możliwie najbardziej profesjonalny – powiedział Robert Bednarski, Dyrektor ds. SmartCity w Wydziale Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W ramach rozpoczętej współpracy SmartCity Wrocław oraz Fundacja Polska Bezgotówkowa zapraszają wszystkich zainteresowanych na pierwszy webinar „SoftPOS – terminal w Twoim telefonie”, który będzie dostępny online na www.polskabezgotowkowa.pl/akademiaprzedsiebiorcy w dniu 21 czerwca 2022 r. o godzinie 18:00.