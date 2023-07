Polski start-up w popularnej usłudze Reserve With Google 

Dzięki integracji z usługą Zarezerwuj z Google, za pośrednictwem Bookero będzie można dokonać rezerwacji już z poziomu Wyszukiwarki Google lub Map.

Zarezerwuj z Google integruje opracowany przez polski start-up system zarządzania rezerwacjami online. Bookero już wkrótce będzie dostępne w ramach usługi Google, która umożliwia milionom internautów dokonywanie rezerwacji bez opuszczania wyszukiwarki czy Map Google. To rozwiązanie, które zapewni proste i wygodne bukowanie konkretnych terminów i usług potencjalnym klientom.

- Dzięki integracji z usługą Zarezerwuj z Google, firmy korzystające z Bookero zyskają nowy kanał interakcji z klientami. Droga do dokonania rezerwacji będzie prostsza – mówi Paweł Nowakowski, założyciel i CEO Bookero.

System Bookero dla branży beauty

Firmy, które korzystają z Bookero, zyskają dodatkowy niebieski przycisk „zarezerwuj” widoczny na wizytówce, która wyświetla się w Wyszukiwarce Google lub na Mapach. Po jego kliknięciu użytkownik otrzyma informacje o oferowanych cenach i usługach wraz z kalendarzem ich dostępności. Dzięki temu interakcja z klientami zyska nowy wymiar, a dokonanie rezerwacji będzie szybsze i bardziej intuicyjne. Jako pierwsze nową funkcjonalność otrzymają podmioty z branży beauty.

Bookero dostarcza system rezerwacji dostosowany do każdego typu działalności. Platforma nie pobiera prowizji od transakcji i oferuje elastyczny system rezerwacji, skierowany nie tylko do konkretnych branż, ale do wszystkich rodzajów biznesów. Za pośrednictwem Bookero można też zarezerwować wizytę w wybranych urzędach. Platforma w ostatnim roku podwoiła liczbę swoich rezerwacji do przeszło 200 tys. miesięcznie.

W minionych miesiącach Bookero było wykorzystywane do koordynacji działań wolontariuszy niosących pomoc osobom poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie. Współpracę ze start-upem przedłużyło też Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, a zaowocuje ona rezerwacją terminów na porady psychologiczne, prawne oraz dyżury specjalistów: funkcjonariuszy policji, pedagoga czy doradcy zawodowego. Bookero wspiera też schroniska dla zwierząt, udostępniając im za darmo swój system rezerwacji.