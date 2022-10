Polski Straal łączy siły z brytyjskim fintechem MyEUPay

Brytyjski fintech MyEUPay łączy siły z rodzimym fintechem Straal, aby wspólnie oferować kompleksowe rozwiązania dla sklepów i platform handlujących online. To szansa dla obu firm na dotarcie do nowych klientów i rozszerzenie oferty o rozwiązania dopasowane do ich unikalnych potrzeb.