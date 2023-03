Polskie torby papierowe hamujące wzrost bakterii dzięki wsparciu UE

Działania firm w zakresie B+R liczyć na pomoc z unijnych programów wsparcia, realizowanych także przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w z Programu Inteligentny Rozwój (POIR)

Z dofinansowania POIR skorzystały liczne firmy w Polsce. Jedną z nich był Intermag, jeden z największych producentów nawozów i biostymulatorów na świecie. Produkty firmy dostępne są na rynkach Europy, Azji, Afryki oraz Ameryki Północnej i Południowej. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w rozwoju i produkcji nowoczesnych preparatów dla rolnictwa.

Zaawansowane technologicznie produkty

Dzięki wparciu ze środków unijnych, firma wdrożyła na rynek innowacyjne biopreparaty, bazujące wyłącznie na naturalnie występujących w środowisku glebowym aktywnych mikroorganizmach. Nowe produkty wyróżnia multifunkcjonalność. Przyczyniają się m.in. do intensyfikacji zrównoważonej produkcji rolnej. Zwiększają biodostępność składników pokarmowych w glebie, poprawiając jej właściwości oraz stymulują wzrost i rozwój roślin. Biopreparaty ograniczają również ryzyko występowania najgroźniejszych chorób upraw sadowniczych.

Spółka Dobis w ramach konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP” otrzymała ponad 5,5 mln zł na innowacyjne opakowania. Dzięki tym pieniądzom wprowadziła na rynek biostatyczne i całkowicie ekologiczne torby papierowe, stosowane w branży spożywczej. Opracowana w ramach badań substancja biostatyczna jest zdolna do hamowania wzrostu i niszczenia bakterii na torbach papierowych.

– Polskie firmy coraz częściej zdają sobie sprawę z konieczności inwestowania w badania i rozwój, jednak wciąż potrzebują wsparcia finansowego, aby wdrożyć innowacyjne rozwiązania. Zgodnie z „Raportem o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, w 2020 r. nakłady na działalność B+R przedsiębiorstw przemysłowych wynosiły 9,1 mld zł, a w przedsiębiorstwach sektora usługowego – 11,3 mld zł. W PARP aktywnie wspieramy firmy, realizujące projekty B+R, udzielając dofinansowania ze środków unijnych - mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. - Przedsiębiorstwa, które chcą rozwijać swoją działalność poprzez wprowadzenie nowych, zaawansowanych technologicznie produktów i usług na rynek zapraszamy do składania wniosków w trwającym naborze do „Ścieżki SMART”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W jego ramach na przedsiębiorców czeka 1 mld euro dofinansowania. Dzięki temu wsparciu możliwe jest nie tylko wprowadzanie nowatorskich pomysłów do powszechnego użytku, ale także realny wpływ na transformację gospodarki i rozwój poszczególnych branż – podkreśla.