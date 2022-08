Pomimo kryzysu sprzedaż maszyn wzrosła o 20 proc.

Firmy ankietowane przez Siemens Financial Services na potrzeby raportu „How Smart Financing programs enable sales & profit”, podkreślały, że po udostępnieniu klientom tego rozwiązania ich sprzedaż zwiększyła się o około 20 proc., a zysk poprawił o prawie 25 proc. Finansowanie smart stanowi wartość dodaną dla firm-klientów, które w obecnej sytuacji gospodarczej ostrożniej podchodzą do wydawania pieniędzy. Dzięki takim rozwiązaniom, mogą one utrzymać poziom inwestycji i kontynuować budowanie przewagi konkurencyjnej.

Inwestycje w maszyny, urządzenia i technologię są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych. Wiążą się one jednak ze sporymi nakładami finansowymi, co w okresie słabszej koniunktury jest wyzwaniem dla firm, które ostrożniej podchodzą do większych wydatków. Zarówno dla przedsiębiorstw, które potrzebują niezbędnych inwestycji, jak i dla firm oferujących maszyny, sprzęt czy technologię, rozwiązaniem mogą być programy finansowania smart.

Jak wynika z raportu Siemens Financial Services „How Smart Financing programs enable sales & profit”, wdrożenie oferty z zakresu finansowania smart zwiększa sprzedaż o około 20 proc. Co więcej, ankietowani producenci i dostawcy maszyn, sprzętu i technologii poprawili również zyski o prawie 25 proc.





Najnowocześniejszy sprzęt potrzebny do utrzymania konkurencyjności

Mimo że coraz więcej przedsiębiorców ma świadomość znaczenia nowych technologii w budowaniu konkurencyjności, inwestycje w ten obszar przebiegają w różnym tempie. Kluczowym wyzwaniem w tym procesie jest najczęściej zapewnienie potrzebnych funduszy, których czasami brakuje. Dlatego, gdy na horyzoncie pojawią się sygnały spowolnienia koniunktury, część przedsiębiorców opóźnia niezbędne inwestycje w czasie.

W dłuższej perspektywie takie podejście może okazać się jednak niekorzystne. Firmy, które w czasie gospodarczej bessy kontynuują inwestycje, zazwyczaj wyprzedzają konkurencję w przyszłości i dominują na rynku. Dlatego dostawcy oraz producenci maszyn i urządzeń powinni zapewnić firmom przemysłowym rozwiązania, które dadzą ich klientom dodatkowe korzyści wynikające z zakupu sprzętu i jednocześnie umożliwią inwestycje bez angażowania dużego kapitału.

Jednocześnie część firm, która posiada plany inwestycyjne na zakup maszyn czy technologii zazwyczaj z góry określa na jakie urządzenie może sobie pozwolić. Dzięki włączeniu do oferty zintegrowanej opcji finansowania producenci i dostawcy maszyn mogą zaproponować swoim klientom sprzęt z wyższą specyfikacją i nowsze technologie, które często wiążą się również z większą marżą. W konsekwencji przedsiębiorcy dysponują lepszym sprzętem, dzięki któremu będą mogli osiągnąć większe korzyści i zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną, a sprzedawcy wyższym zyskiem.

Trendy w maszynach według polskich MŚP

Jakie są najpopularniejsze trendy w maszynach, które będą dominować w tym roku, według polskich firm przemysłowych z sektora MŚP?

Jak wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce, najbardziej (21,3 proc. wskazań) może wzrosnąć liczba maszyn „szytych na miarę” pod konkretny zakład. Ponad 20 proc. przedsiębiorców wyróżniło maszyny hybrydowe, łączące wiele funkcji. Co piąty (20 proc.) ankietowany wymienił maszyny kompaktowe, które można w przyszłości rozbudować. Z kolei zdaniem prawie 18 proc. wzrośnie trend zwiększania zakresu obrabianych materiałów w ramach jednej maszyny. Podobna liczba firm (17,20 proc.) uważa, że będzie więcej urządzeń niewymagających częstych konserwacji. Z kolei co szósty (15,9 proc.) spodziewa się większego rozwoju układów sterowania maszyn.