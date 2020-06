Ponad 13 proc. polskich gospodarstw domowych nie posiada dostępu do Internetu

W 2018 r. ponad 3,7 mld ludzi na całym świecie nie miało dostępu do Internetu. Zgodnie z danymi Banku Światowego – liczba ludności w 2018 r. wynosiła 7,594 mld, zatem niespełna 50 proc. światowej populacji jeszcze dwa lata temu nie posiadała dostępu do sieci. Z raportu Capgemini „The Great Digital Divide” wynika, że nawet bez globalnej pandemii wykluczenie cyfrowe dotyka najbiedniejszych społeczności na świecie.

Wśród osób pozostających offline pracuje jedynie 28 proc., a sytuacja 75 proc. z nich klasyfikowana jest jako bieda lub ubóstwo. Co jasno wskazuje jeden z podstawowych powodów braku Internetu – zbyt wysokie koszty. Prawie 40 proc. osób żyjących w ubóstwie nigdy nie korzystało z Internetu ze względu na jego koszt, a grupą wiekową o najwyższym odsetku osób offline w próbie były osoby w wieku od 18 do 36 lat (43 proc.). Dodatkowo część osób postrzega korzystanie z Internetu za zbyt złożone (36 proc.), a u niektórych grup offline brak zainteresowania wynika z lęku (38 proc.).



86,7 proc. gospodarstw domowych w 2019 r. w Polsce posiadało dostęp do Internetu. Co ciekawe – w mniejszej ilości domów znajduje się komputer, bo zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w taki sprzęt wyposażonych jest 83,1 proc. gospodarstw domowych. Średnia europejska z ubiegłego roku względem powszechności Internetu wynosiła ok. 90 proc., na co wskazują dane Eurostatu. W przypadku przedsiębiorstw – w Polsce 96 proc. ma dostęp do sieci, zaś średnia europejska wynosi 97 proc.



Według zestawienia GUS „Jak korzystamy z Internetu 2019” najczęściej w sieci Polacy korzystają z poczty e-mail (64,8 proc.), poszukują informacji nt. produktów i usług (62,2 proc), czy też korzystają z serwisów społecznościowych (53 proc.). Wciąż jednak ponad 13 proc. polskich gospodarstw domowych i 3 proc. przedsiębiorstw nie posiada dostępu do Internetu.