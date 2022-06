Ponad 2 tys. sklepów Biedronki będzie zasilanych zieloną energią

Dzięki instalacjom fotowoltaicznym zużycie „czarnej energii” w sieci Biedronka spadnie o około 15% rocznie dla każdego sklepu objętego projektem.

Umowa z firmą Grow Energy została podpisana na okres 15 lat. W tym czasie będzie ona odpowiedzialna za zarządzanie instalacjami oraz ich serwis.

Zieloną energią solarną będą zasilane placówki Biedronki, w których większość zapotrzebowania energetycznego ogniskuje się na: oświetleniu,

meblach chłodniczych, klimatyzacji, wypieku pieczywa.



Średnio przy każdym sklepie zostanie zamontowane 110 paneli. Mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 kWp (kilo watt peak) będą montowane na dachach. Do końca br. zostanie zamontowane przynajmniej 500 kompletnych instalacji.

Instalacje fotowoltaiczne będą dostarczały najwięcej energii w okresach letnich, w których zapotrzebowanie na energię elektryczną jest największe. Pozwoli to odciążyć sieci przesyłowe oraz elektrownie, obniżając ryzyko ograniczeń w dostawie energii, które zwłaszcza obecnie w czasie niedoborów węgla i gazu stanowią poważne wyzwanie dla krajowej energetyki. Obecnie mamy 118 instalacji tego typu, a zatem zwiększenie ich liczby do 2118 realnie ograniczy zużycie przez nas energii z węgla - mówi Natalia Rompska-Żuk, menedżer ds. zarządzania energią w sieci Biedronka.

Proekologiczne inicjatywy Biedronki

To kolejna proekologiczna inicjatywa sieci Biedronka realizowana zgodnie ze strategią ochrony środowiska. Od 2017 roku Biedronka obniżyła emisję CO2 o blisko 45 proc. w zakresie 1 i 2 protokołu GHG w ramach swojej kompleksowej działalności [1]. Było to możliwe przede wszystkim dzięki modernizacjom istniejących placówek. W latach 2018-2021 Biedronka zmodernizowała aż 1083 sklepy. Rekordowy pod tym względem był 2021 rok - wyremontowano aż 334 placówki, w pandemicznym 2020 r. było to 267 sklepów.

We wszystkich nowych i odnawianych sklepach montowane są bardziej energooszczędne, zamykane chłodziarki i zamrażarki, oświetlenie LED, instalacje grzewcze (np. pompy ciepła) i wentylacyjne z odzyskiem ciepła, specjalnie izolowane są dachy i ściany. Systemy BMS pozwalają na inteligentne zarządzanie urządzeniami technicznymi, harmonogramowanie ich czasu pracy w zależności od dni i godzin otwarcia oraz analizę zużycia mediów. Średnie zużycie energii w sklepach po remoncie spadło o minimum 15%.