Pora na Pola: W tym roku pójdziemy o krok dalej. Algorytmy pomogą zaplanować zakupy i produkcję

W jakie rozwiązania inwestowaliście Państwo najmocniej w 2021 roku, by rozwinąć kanał online?

AP: Rok 2021 był dla nas czasem realizowania inwestycji, na które pozyskaliśmy finansowanie od naszych inwestorów. Rozwój online wymaga rozwoju logistyki, więc wprowadziliśmy szybkie dostawy w Warszawie, a także w Łodzi, gdzie otworzyliśmy magazyn. Rozwinęliśmy też kanał B2B, wprowadzając unikatowy program dla korporacji “Świadomy Pracownik”.

Jeśli chodzi o innowacje, to w tym zakresie działamy bardzo prężnie – wyjątkowo, jak na spółkę, która wciąż się rozwija i jest na tak wczesnym etapie. Udało nam się z sukcesem wprowadzić model sprzedaży subskrypcyjnej, która oszczędza czas klientów, a nam pozwala z lepszą skutecznością przewidywać przychody.

Ponadto, zbudowaliśmy mechanizm subskrypcyjny, połączony z rozbudowanym systemem rekomendującym. W usłudze abonamentowej, we wskazanej przez klienta częstotliwości, otrzymuje on paczkę z wybranymi typami produktów. Mechanizm predykcji, czyli przewidywania potrzeb zakupowych klienta, kompletuje zamówienie, biorąc pod uwagę ogromną ilość danych. Poza przesłaną przez klienta ankietą z preferencjami, analizuje również oceny wcześniej zamówionych przez niego produktów i historię zamówień, a także koszyki tych użytkowników, których profile zostaną przez algorytm uznane za zbliżone. Uwzględnia też sezonowość wyrobów czy ich dostępność w magazynach.

To rozwiązanie na miarę dużych e-commerce’ów, a nam, dzięki wysiłkom naszego zespołu, a także dodatkowemu kapitałowi od inwestorów czy grantom unijnym, udało się je wprowadzić i beneficjentami tego są m.in. drobni rolnicy czy lokalni producenci tradycyjnej żywności, którzy korzystają z naszej platformy. Dlatego właśnie jesteśmy dumni – możemy innym przybliżać tak zaawansowane technologie.

Jakie inwestycje (logistyka, systemy pakowania, systemy sztucznej inteligencji, rozwój aplikacji, inne) mają największe przełożenie na wzrosty sprzedaży w kanale online?

AP: Paradoksalnie pandemia wcale nie przeniosła Polaków do zakupów w sieci, a zatarła granice pomiędzy kanałem online i stacjonarnym. Polacy nie chcą robić zakupów online czy offline – chcą robić zakupy tak, jak w danej chwili mają na to ochotę. Dlatego na sprzedaż patrzymy holistycznie, bo ekspozycja produktów w sklepach stacjonarnych może mieć realne przełożenie na zakupy online. Widzimy wiele korzyści w przenikaniu się sprzedaży w obu tych kanałach, mamy też poczucie, że nasze produkty warto prezentować w świecie rzeczywistym ze względu na ich specyfikę. Dlatego mimo że od początku platforma prowadziła sprzedaż głównie online, w tym roku stawiamy pierwsze kroki w sprzedaży tradycyjnej.

Na pewno ogromne znaczenie ma model robienia zakupów i technologie, które ten model wspierają. Mowa tu o wspomnianej wcześniej subskrypcji. Zaoferowanie klientowi opcji, dzięki której może robić zakupy łatwo, regularnie, dostając gotową listę podpowiedzi, pozwala klientów okazjonalnych zmieniać w stałych.

Wielokanałowość czy wygoda w zakupach są ważne dla wszystkich sprzedających, ale w przypadku Pora na Pola myślę, że warto wziąć pod uwagę jeszcze inny czynnik: nasze wartości. Nasza spółka od początku swojego działania stawia na transparentność i uczciwość, a docenia to coraz większa grupa klientów.

Od początku dostarczamy tylko ściśle wyselekcjonowane produkty, za każdym razem weryfikujemy produkcję i metody upraw bezpośrednio u dostawców. Tworzymy lokalne miejsca pracy, wspieramy rolników i producentów naturalnej żywności. Aspekt społecznej odpowiedzialności w biznesie z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu.

Niedawno, jako pierwsi na rynku, wprowadziliśmy przełomowe rozwiązanie, jakim jest transparentna cena. Pokazujemy, jaką część kwoty płaconej przez naszych klientów otrzymuje rolnik, ile wynoszą podatki, a ile nasza marża. Z naszej strony to inwestycja w zaufanie naszych klientów i partnerów, jak dotąd to właśnie jest dla nas najważniejsze.

Co będzie dla Państwa priorytetem w tym obszarze w 2022 roku?

AP: W tym roku chcemy pójść krok dalej, zarówno w kwestii algorytmów predykcji, jak i transparentności. Chcemy stworzyć narzędzie, które ułatwi zarządzanie zakupami u dostawców żywności, a samym rolnikom pomoże zaplanować produkcję. Ma ono przewidywać, z określonym prawdopodobieństwem, jakie zapotrzebowanie na konkretny produkt będą mieli klienci Pora na Pola w danym okresie w przyszłości. Algorytm wykorzystujący sztuczną inteligencję będzie brał pod uwagę m.in. sezonowość, historię zakupową, aktualne trendy, planowane promocje.

To odpowiedź na wyzwania współpracujących z nami rzemieślników, którym trudniej planować pracę, ze względu na niemasową produkcję oraz na tradycyjne metody wymagające czasu (jak np. naturalne dojrzewanie sera). W tym wypadku technologia może pomóc w kultywowaniu tradycji rzemieślniczej produkcji naturalnej żywności. Pora na Pola przenosi tradycyjny model zakupów na targu do internetu, a wraz z tymi przenosinami staje się firmą z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi wspierającymi logistykę.

Na rozwiązaniu skorzystają rolnicy, którzy myślą o działaniu na nieco większą skalę czy w nowych kategoriach produktowych, ale mają obawy odnośnie do popytu. Dzięki trafniejszemu przewidywaniu zapotrzebowania konsumentów, można lepiej zapobiegać marnowaniu żywności już na etapie produkcji i handlu, a to z kolei pomaga nam lepiej chronić środowisko.

W temacie transparentności chcielibyśmy zacząć prace nad projektem, dzięki któremu udostępnimy konsumentom informacje o drodze produktu “z pola na stół”, by miał gwarancję, że produkt pochodzi np. z konkretnej uprawy czy gospodarstwa. Dziś nad tym czuwamy, ale w przyszłości chcemy dostarczyć konsumentom jeszcze więcej danych w tym zakresie i zdobywać zaufanie kolejnych klientów.