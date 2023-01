Portfel EUDI już na horyzoncie. Polska firma SIGNIUS dołączyła do EWC

SIGNIUS dołączył do EWC – Konsorcjum EU Digital Identity Wallet, wybranego przez Komisję Europejską do udziału w pilotażach na dużą skalę, dotyczących wprowadzenia Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Wspólnie z ponad 60 uczestnikami pilotażu – partnerami EWC z różnych krajów europejskich, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, SIGNIUS będzie miał realny wpływ na stworzenie zrównoważonego ekosystemu spełniającego potrzeby obywateli Europy i przyczyni się do zdecydowanego postępu w transformacji cyfrowej.