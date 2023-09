Powstaje marketplace dla sprzedawców cyfrowych hodowli świń

Cyfrowa hodowla za kryptowaluty

Jak donosi slobodenpecat.mk, niedawno zaczęła funkcjonować platforma, która umożliwia każdemu hodowanie własnej świni bez konieczności pracy na farmie. Inwestycja w hodowlę możliwa jest wyłącznie za pomocą kryptowalut, a wkrótce dostępne mają być opcje płatności za pomocą kart.

Specyfika pomysłu polega na tym, że ci, którzy zdecydują się na inwestycję w cyfrową świnię, będą mieli stały dostęp do informacji o jej rozwoju, a za pomocą systemu kamer będą mogli monitorować, jak rolnicy z krwi i kości dbają o swoje żywe zwierzę. Będą to nowoczesne gospodarstwa, które dzięki ekologicznemu charakterowi zapobiegną rozprzestrzenianiu się chorób powszechnych u świń i nie będą stosowały w żywieniu zwierząt składników GMO.

Marketplace dla cyfrowej hodowli

Pierwszy zakup już został dokonany i twórcy aplikacji mają nadzieję, że uda im się połączyć rolników potrzebujących inwestycji z klientami poszukującymi wysokiej jakości żywności. Jak informuje portal novac.jutarnji.hr, plan hodowli cyfrowych świń powinien składać się z pięciu etapów. Pierwsza faza trwa do końca tego roku, a zebrane do tego czasu środki zostaną wykorzystane do uruchomienia produkcji w gospodarstwie Stanci Petrinja firmy Agroporc. W dalszej części zostaną poczynione inwestycje w rozwój kolejnego gospodarstwa tej firmy zlokalizowanego we wsi Breštanovci.

Dyrektor firmy IT Beyondi Christian Glibo wyjaśnia, że przez pierwsze dwa miesiące w projekt zaangażowani będą pierwsi rolnicy i inwestorzy. W kolejnych dwóch miesiącach przewidziano przygotowania do stworzenia marketplace’u. Będzie to rodzaj giełdy, na której inwestorzy będą mogli handlować swoimi dobrami. Inwestycja pozwoli klientowi poznać całą drogę żywności – od pola do stołu, a jej bezpieczeństwo staje się w całym procesie produkcji najważniejszą kwestią.