Powstaje nowy fintech Future Fund. Połączy wydawanie pieniędzy z oszczędzaniem

Future Fund będzie kwoty z cashbacku zamieniać w długofalowe oszczędności.

Dzięki blockchain możliwe jest stworzenie funduszu inwestycyjnego, w który inwestowane będą nawet niewielkie kwoty klientów fintechu.

Future Fund chce być jedną z pierwszych firm, które wprowadzają technologie blockchainowe do masowego użytku przez konsumentów.

Cashback i mikroinwestycje

Zespół Future Fund to fintech, który przygotowuje nową, masową usługę finansową. W gronie jego założycieli, obok Piotra Kędzierskiego (CEO), Grzegorza Grzegorskiego (CMO) i Roberta Zubrzyckiego (CFO) znajdziemy znane nazwiska związane ze światem blockchain i finansów, m.in. Michaela Kaletę, Mateusza Macha oraz Piotra Dubno. Projekt połączy to, co pozornie się wyklucza: wydawanie pieniędzy z ich oszczędzaniem.

- Kilka ostatnich lat to eksplozja technologii i programów lojalnościowych w marketingu. Powstało wiele firm, które ułatwiają sprzedawcom dotarcie do nowych klientów i zwiększenie sprzedaży. Działają przede wszystkim w oparciu o tzw. cashback: w zamian za przyciągnięcie do sklepu kupujących, otrzymują prowizję, której część przeznaczają na nagrody dla swoich użytkowników, a część zatrzymują jako przychód – wyjaśnia Piotr Kędzierski, współzałożyciel i CEO Future Fund. – My idziemy krok dalej: będziemy kwoty z cashbacku zamieniać w długofalowe oszczędności, które klienci zbudują bez wysiłku i w sposób dla nich niezauważalny.

Blockchain

Zespół Future Fund chce wykorzystać do tego technologię blockchain. Ma ona zaletę, dzięki której inwestowanie nawet niewielkich kwot ma sens biznesowy: niskie koszty transakcji, a jednocześnie pełną transparentność i bezpieczeństwo operacji zapisanych w blokach.

Dzięki temu możliwe jest radykalne obniżenie kosztów operacyjnych i stworzenie funduszu inwestycyjnego, w który inwestowane będą nawet niewielkie kwoty klientów fintechu. Blockchain ułatwia także uzyskanie międzynarodowego zasięgu projektu.