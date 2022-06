Powstała aplikacja do przymierzania manicure

Dzięki zespołowi zaangażowanych w jej powstanie pracowników Cosmo Group została wdrożona aplikacja wykorzystująca ogromny potencjał rozszerzonej rzeczywistości (AR,ang. Augmented Reality) oraz uczenia maszynowego (ML, ang. Machine Learning). To pierwsza na świecie aplikacja, która pozwala w trybie rzeczywistym w tak wysokiej jakości obrazu nanieść kolorowe produkty do manicure z oferty marki NEONAIL (lakiery, żele, produkty do zdobień, w tym również z wykończeniem brokatowym, pyłki oraz skomplikowane, fantazyjne wzory i naklejki) na paznokcie - bez wychodzenia z domu, w dowolnym momencie. Daje też możliwość wyszukania produktów nie tylko po kolorze, czy odcieniu, ale też skanując kod kreskowy. W przymierzalni Color Match NEONAIL wybrany produkt można też dodać do koszyka, natomiast zamówienie składane jest po automatycznym przekierowaniu na stronie internetowej neonail.pl.

Cyfrowa transformacja w NEONAIL

„Dziś wprowadzamy do portfolio rzecz absolutnie wyjątkową, robiąc technologiczny, milowy krok naprzód. Jesteśmy dumni z tak nowatorskiej i przełomowej aplikacji, która mamy nadzieję stanie się też dużą wartością i chętnie wykorzystywanym narzędziem przez naszych Klientów. NEONAIL to najbardziej innowacyjna firma na rynku w swojej kategorii, a aplikacja Color Match NEONAIL to kolejny krok w celu uatrakcyjnienia naszej oferty. Transformacja cyfrowa ciągle trwa, a my wyprzedzamy działania konkurencji, dostosowują się do potrzeb klientów. Dbamy nie tylko o wysoką jakość produktów, ale również szukamy innowacyjnych rozwiązań służących ich promocji. Dzięki aplikacji Color Match NEONAIL można w mgnieniu oka przetestować odcień lakieru czy produktu do zdobień i dobrać swój idealny kolor do karnacji lub stylizacji użytkowniczki” – podkreśla Magdalena Stoińska, PR Manager Cosmo Group.