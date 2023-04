PragmaGO i Polskie ePłatności wprowadzają finansowanie dla użytkowników terminali płatniczych

Przedsiębiorca otrzymuje indywidualną propozycję finansowania, jeszcze zanim o nie zawnioskuje – online, bezpośrednio w panelu Strefa Klienta PeP. Jest to możliwe, dzięki pełnej automatyzacji usługi. Wstępna propozycja finansowania jest przygotowywana m.in. na podstawie analizy danych z terminali płatniczych oraz algorytmów scoringowych PragmaGO.

Akceptacja warunków finansowania przez klienta odbywa się w pełni zdalnie. Model spłaty jest wygodny, dopasowany do możliwości pożyczkobiorcy, ponieważ wysokość dziennych rat uzależniona jest od osiąganego obrotu na terminalach PeP. Można powiedzieć, że przedsiębiorca bierze zaliczkę na poczet przyszłej sprzedaży, realizowanej przez terminal płatniczy - wyjaśnia fintech.

- Dzięki współpracy z Polskie ePłatności możemy udostępnić finansowanie Merchant Cash Advance przedsiębiorcom realizującym sprzedaż offline. To kolejny segment firm, które będą mogły wykorzystać łatwo dostępne finansowanie na dowolny cel, w tym rozwój. Pełna automatyzacja usługi pozwala na podpisanie umowy finansowania nawet w 3 minuty. To z kolei jest możliwe dzięki rozwiązaniom technologicznym, które tworzy nasz własny software house PragmaGO.tech - mówi Danuta Czapeczko, wiceprezes PragmaGO. - Zapewniamy nie tylko ciągłość finansowania i wygodne procesy, ale też najwyższe standardy bezpieczeństwa danych – dodaje.

- Oczekiwania stawiane przez naszych klientów są coraz większe. Wielowymiarowość potrzeb wymaga od PeP integrowania i wdrażania kolejnych, innowacyjnych rozwiązań. Oprócz przyjmowania i rozliczania płatności, za pomocą terminala można wypłacić gotówkę, można zapłacić za domowe rachunki, kupić doładowania czy stać się punktem odbioru przesyłek. Oferowane przez PeP terminale to również skuteczne narzędzie marketingowe przedsiębiorcy. Dostępność szerokiego zakresu programów lojalnościowych, rabatowych przyczynia się do tego, że każdy nasz klient może skutecznie konkurować z innymi na swoim rynku - komentuje Juliusz Stawiński, dyrektor Pionu Rozwoju Usług i Produktów PeP. - "Moja Pożyczka" to zaawansowany technologicznie i unikalny na rynku produkt. Nawiązanie współpracy z PragmaGO pozwoliło na szybkie stworzenie nowej usługi finansowej. Związany z nią proces realizowany jest w pełni samodzielnie i zdalnie co w efekcie generuje kolejne korzyści prowadzonym biznesom - zaznacza.

„Moja pożyczka” zwiększa siłę zakupową przedsiębiorców, którzy korzystają i sprzedają z wykorzystaniem terminali płatniczych Polskich ePłatności. Rata zależna od obrotów firmy to możliwość dostosowania harmonogramu spłat do sezonowości biznesu. „Moja pożyczka” to innowacyjne finansowanie, wspierające rozwój polskiego sektora MŚP.

PragmaGO (wcześniej Pragma Faktoring) funkcjonuje w branży finansowania MSP od 1996 r. W 2017 r. przyjęła onlinową strategię, która zmieniła oblicze spółki i uczyniła z niej fintech zbudowany na ponad 20-letnich doświadczeniach we współpracy z klientami z sektora MŚP. Rozwój spółki wspiera technologiczna spółka zależna PragmaGOTech. W 2021 r. PragmaGO została przejęta i dokapitalizowana przez Polish Enterprise Funds SCA, wartość inwestycji wyniosła 75 mln zł.

Spółka Polskie ePłatności specjalizuje się w procesowaniu płatności bezgotówkowych i dostarczaniu innowacyjnych usług dla biznesu, zapewniając obsługę transakcji płatniczych dokonywanych za pomocą kart płatniczych oraz realizację wielu dodatkowych usług z wykorzystaniem terminali POS. Firma została założona w 2010 r. Od października 2020 roku PeP jest się częścią Grupy Nets, która w lipcu 2021 zawarła umowę o fuzji z włoskim dostawcą usług płatniczych Nexi. Dzięki temu Grupa Nexi to 1,5 mln merchantów, obecność w ponad 25 krajach, reprezentacja ponad 65% konsumpcji w Europie. Pod koniec 2022 roku liczba procesowanych terminali przez Polskie ePłatności przekroczyła 236 tys.