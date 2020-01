Prezes PFR: Automatyzacja i cyfryzacja całkowicie zmienią wiele branż

Obecny rok rozpoczyna nową dekadę, która w wyniku przyspieszającej rewolucji technologicznej może okazać się jedną z najciekawszych w historii - pisze w Pulsie Biznesu Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Bez wartościowania, dobrze to czy źle, kolejne lata mogą przybliżyć świat do wielu dotychczas tylko futurystycznych wizji. Poprzednie 10 lat gospodarka światowa wstawała z kolan po kryzysie finansowym w latach 2008-09. W następnym dziesięcioleciu główną dźwignią zmian będą nowe technologie. Zgodnie z celami misji Artemis człowiek ponownie stanie na Księżycu w 2024 r., ale tym razem ma tam zamieszkać na stałe do 2028 r. Ma wyruszyć pierwsza misja na Marsa oraz rozwinąć się transport na granicy atmosfery i kosmosu.

Druk 3D w połączeniu z nanotechnologiami umożliwi w medycynie szeroką wymianę dowolnych organów. Świat zapewne odnajdzie skuteczne leki na AIDS i raka. Wszystko to będzie skutkować dalszym wzrostem długości życia, gdzie coraz powszechniejsze będzie życie trwające 100 lat. Naukowcy przewidują, że robotyka w połączeniu z rozwojem sztucznej inteligencji spowoduje powstanie pierwszych cyborgów, kojarzonych dotychczas głównie tylko z filmem „Terminator”. Zapewne będzie to oznaczać olbrzymią dyskusję nad granicami i regulacjami sztucznej inteligencji czy możliwościami klonowania. Jednocześnie automatyzacja i cyfryzacja całkowicie zmieni zwłaszcza przemysł, ale też wiele branż usługowych. Robotyzacja gospodarki z jednej strony będzie powodować odzyskiwanie konkurencyjności przez bogate kraje europejskie, ale z drugiej może powodować obawy o miejsca pracy, zwłaszcza w ujęciu globalnym przy nadal rosnącej populacji, która ma zwiększyć się z 7,7 do 8,5 mld, latach dwudziestych.

Robotyzacja w połączeniu z upowszechnieniem strategii „winners take all” w wielu sektorach w ujęciu globalnym będzie powodować ryzyko dla rynku pracy oraz wzrostu nierówności majątkowych i dochodowych. Cyfryzacja dalej będzie zmieniać sposoby komunikacji i media oraz wywoływać coraz większe pytania o prawdziwość informacji, wolność wyboru oraz prywatność. Ponieważ Europa przegrała walkę technologiczną o dane i platformy technologiczne, z których codziennie korzystają konsumenci, liderem tych zmian będą amerykańskie korporacje technologiczne.

