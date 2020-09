Prezes Raben: Rok 2021 będzie czasem próby (video)

fot. Ewald Raben

O roli społecznej odpowiedzialności w biznesie detalicznym i logistycznym oraz prognozach na 2021 rok mówią Dominik Branny, prezesem Makro Polska oraz Ewald Raben, prezesem Raben Polska.

Dominik Branny powiedział, że Makro patrzy na odpowiedzialność biznesu szeroko, m.in. wybierając do współpracy partnerów, którzy podzielają takie same wartości. Dlatego w halach Makro wprowadzane są energooszczędne rozwiązania: fotowoltaika czy ładowanie samochodów elektrycznych, a centralny magazyn jest zaprojektowany tak, aby transporty do hal były w pełni zoptymalizowane i nie "woziły powietrza".

Ewald Raben dodał, ze Raben chce działać tak, aby minimalizować nasz wpływ na środowisko. To jest nasze DNA. Jedną z kluczowych kwestii jest wybór lokalizacji magazynu, tak aby samochody nie nabijały niepotrzebnych kilometrów. Korzystamy z zielonych silników w naszych ciężarówkach, zgodnych z norma euro 6. Jednak firma nie chce tylko ograniczać swojego wpływu na środowisko, ale także działać proaktywnie, dlatego każdego roku sadzi kilka tysięcy drzew.

Co nas czeka w 2021 roku?

Przeczytaj także: Ewald Raben nie będzie już członkiem RN Eurocashu

Bardzo duża doza niepewności, która będzie powodowała konieczność bardzo elastycznego odpowiadania na sytuację. Od kilku miesięcy widać tendencje, które pandemia wzmacnia takie jak przechodzenie do e-commerce czy wzmacnianie oferty franczyzowej ze względu na zmianę sytuacji na rynku pracy - przewiduje prezes Makro.

Myślę, że to będzie czas próby. Będziemy analizować sieć naszych centrów dystrybucji pod względem optymalnych rozwiązań transportowych. Jesteśmy częścią większego elementu, jakim jest łańcuch dostaw i będziemy szukać rozwiązań m.n. cyfrowych, aby działał on jeszcze lepiej.