Prezesi Żabki, InPostu, Empiku na konferencji EEC Trends

Nowe kierunki i najważniejsze trendy kształtujące przyszłość polskiej i europejskiej gospodarki to kluczowe tematy konferencji EEC Trends, poprzedzającej majowy Europejski Kongres Gospodarczy (EEC). Udział w debacie pod patronatem WNP.PL, która odbędzie się w formule online w dniach 17-18 lutego 2021 r., zapowiedzieli przedstawiciele rządu, ludzie biznesu i nauki.

Druga edycja EEC Trends odbędzie się w formule online 17-18 lutego 2021 r.

Treścią wydarzenia będzie debata nad głównymi trendami, które w roku 2021 staną się przedmiotem dyskusji w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

W EEC Trends wezmą udział przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu. Debata będzie dotyczyć perspektyw i kierunków rozwoju polskiej gospodarki oraz głównych trendów, które na nie wpłyną.

Konferencja EEC Trends będzie okazją do dyskusji na temat trendów, które wyznaczają kierunek zmian w polskiej i europejskiej gospodarce. Nie zabraknie również miejsca do rozmów o tym, co na co dzień nurtuje wszystkich. Będzie to okazja do podsumowania dotychczasowych gospodarczych skutków pandemii, weryfikacji przewidywań z przeszłości, a także – co może najistotniejsze – nakreśleniu postcovidowych scenariuszy.

Wśród gości wydarzenia nie zabraknie reprezentantów rządu, prezesów i menedżerów spółek oraz przedstawicieli najważniejszych instytucji sektora przemysłowego. Udział potwierdzili do tej pory m.in.:

Przeczytaj także: Żabka promuje zestawy śniadaniowe

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury

Rafał Brzoska, prezes zarządu InPost

Przeczytaj także: Żabka inwestuje w zautomatyzowane centrum logistyczne pod Warszawą

Wojciech Hann, wiceprezes zarządu kierujący pracami zarządu banku, Bank Ochrony Środowiska

Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska

Michał H. Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego

Tiffany Stevenson, Chief Talent & Inclusion Officer, Global Head of Communities, Box

Tomasz Suchański, prezes zarządu Żabki Polska

Ewa Szmidt-Belcarz, prezes Grupy Empik

Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabagu

Igor Wasilewski, prezes zarządu PERN-u

Ireneusz Zyska, wiceminister w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

To oczywiście tylko wybrani paneliści EEC Trends. Liczba gości, którzy wezmą dział w dyskusjach, wciąż się wydłuża.

Zarejestruj się na EEC Trends

EEC Trends kontynuuje tradycję i markę Forum Zmieniamy Polski Przemysł – do roku 2018 jednej z najważniejszych debat o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki. II edycja EEC Trends to już samodzielna marka wpisująca się w szerokie i rozpisane na wiele miesięcy bieżącego roku spektrum działań związanych z Europejskim Kongresem Gospodarczym 2021.

Zaproszeni Goście, stali uczestnicy Kongresu – eksperci i naukowcy, przedsiębiorcy, inwestorzy i decydenci – wezmą udział w dyskusjach w ramach wskazanych w agendzie obszarów tematycznych.

Kluczowe dla wydarzenia "trendy" to takie grupy zjawisk, które w najbliższej przyszłości będą zmieniać gospodarczą i społeczno-gospodarczą rzeczywistość. Określenie tych dominujących tendencji, przewidywanie ich skutków, komentowanie w opiniotwórczym gronie, a w końcu konkluzje i rekomendacje – wszystko to ma szczególne znaczenie wobec niestabilnej sytuacji świata i gospodarki.