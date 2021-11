Pricely rozbudowuje zespół retail tech

Pricely wspiera sieci retail w transformacji cyfrowej obszaru zarządzania strategiami cenowymi oraz zarządzania asortymentem.

Do grona udziałowców, zarówno jako inwestorzy kapitałowi jak i zespół operacyjny, dołączyli specjaliści w dziedzinie tworzenia i wdrażania rozwiązań wspierających efektywność detalicznych sieci handlowych, szczególnie w obszarze pricingu.

Według szacunków statistica.com rynek handlu retail na świecie jest wart obecnie ponad 20 bilionów dolarów i rośnie w tempie 7,7% rocznie. Pricely wspiera sieci retail w transformacji cyfrowej obszaru zarządzania strategiami cenowymi oraz zarządzania asortymentem obok takich europejskich start- up’ów jak Pricefx (pozyskane ponad 130 mln USD), Zilliant (pozyskane ponad 90 mln USD) oraz Quicklizard (pozyskane ponad 20 mln USD).

Pricely to autorski system IT pozwalający na optymalizację, konfigurowanie i dynamiczne zarządzania cenami oraz asortymentem w sieciach handlu detalicznego. Rozwiązanie umożliwia zaawansowaną automatyzację i całkowitą powtarzalność procesów wyliczania rekomendacji cen oraz prognozowanie wyników

- Nasz system odpowiada na pytanie jaka optymalna cena sprzedaży powinna pojawić się na półce w sklepie. Identyfikuje też, które produkty tworzą wizerunek cenowy placówki, a które wygenerują ruch klientów. Pomaga odpowiedzieć na pytanie na jakich produktach można podnieść ceny nie tracąc przy tym wolumenu oraz w jaki sposób realizować strategię pozycjonowania względem konkurencji. Podsumowując, dzięki efektywnemu i automatycznemu zarządzaniu cenami pomagamy sklepom zarabiać więcej – z każdych 100 mln zł obrotu jesteśmy w stanie wygenerować nawet ponad 1 mln zł czystej marży dla detalisty. Zrealizowane przez nas wdrożenia potwierdzają te liczby – tłumaczy Marcin Dobek, COO Pricely.

Większy zespół

- Poszerzenie Zespołu i zwiększenie kapitału spółki to kolejny kamień milowy na drodze do zwielokrotnienia realizowanych wdrożeń i wsparcia procesów cyfryzacji w branży handlu detalicznego. Planowaliśmy zrealizować niewielką rundę skierowaną do BA’s. Zakładaliśmy, że zainteresowanie może być duże, jednak fakt pozyskania tak doświadczonych managerów i konsultantów jako inwestorów i członków zespołu znacznie przekroczył nasze oczekiwania. Tworzymy bardzo komplementarny zespół, który pokrywa kompetencje IT, pricingowe, wdrożeniowe, zarządzania kategoriami, marketingu i sprzedaży. A to będzie skutkowało coraz większą satysfakcją naszych klientów - dodaje Cezary Kosiński, CEO Pricely.