Procesy biznesowe zmieniają formę na cyfrową. To wyzwanie dla MŚP

Sprzedawcy detaliczni funkcjonują w coraz bardziej skomplikowanej i szybko zmieniającej się rzeczywistości przez co są zmuszeni błyskawicznie reagować na zmieniające się zachowania oraz oczekiwania klientów.

Tradycyjny sposób sprzedaży, oparty na kontakcie z klientem tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym nie jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów. Cyfryzacja pozwala usprawnić serie procesów, ale również pomaga poprawić doświadczenia zakupowe klientów oraz komfort pracy zatrudnionych.

MŚP się digitalizuje

Z badań firmy Brother wynika, że nie wszystkie procesy zostały jeszcze zdigitalizowane – dwie trzecie (66%) przedsiębiorców informuje o istnieniu licznych manualnych oraz powolnych procesów, które można zautomatyzować, np. archiwizację dokumentów przyjęcia towaru oraz aktualizację metek i etykiet z cenami. Jednocześnie ponad połowa (57%) małych i średnich przedsiębiorstw handlu detalicznego twierdzi, że niepotrzebnie traci czas na zadania administracyjne, takie jak zbieranie danych, identyfikacja i archiwizacja. Są to procesy, które można zautomatyzować dzięki inteligentnym rozwiązaniom w miejscu pracy. Bez wprowadzenia tego typu rozwiązań aż połowa (51%) respondentów twierdzi, że często powiela swoje zadania w wielu niekompatybilnych ze sobą systemach.

Od sprzedawców detalicznych oczekuje się, że zagwarantują swoim klientom szybką i bezproblemową obsługę wielokanałową (omnichannel). Nie jest zaskoczeniem, że trzecim najważniejszym celem dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży detalicznej, zaraz po wzroście przychodów i wydajności, jest inwestycja w technologie, które pomagają w rozwiązaniu problemów i automatyzacji uciążliwych zadań.

Co spowalnia rozwój MŚP?

Myśląc o barierach, które spowalniają rozwój biznesów z sektora MŚP, aż 69% detalistów wskazuje powielanie pracy w różnych systemach, które jest ich zdaniem marnowaniem czasu. Dodatkowo więcej niż połowa ankietowanych przedsiębiorców (66%) jako wyzwanie postrzega osiąganie zrównoważonego rozwoju organizacji w sposób efektywny kosztowo.

Chcąc sprostać rosnącym wymaganiom klientów, przedsiębiorcy sięgają po nowe technologie, aby usprawnić działalność i pozostać konkurencyjnym na rynku. Z raportu Brother wynika, że prawie dwie trzecie (62%) europejskich firm handlowych twierdzi, że ich procesy biznesowe zmieniają formę na cyfrową. Warto zauważyć, że w najbliższym czasie elektroniczny obieg dokumentów stanie się jeszcze ważniejszy, ponieważ umożliwi to digitalizację wielu fizycznych dokumentów, takich jak dowody dostawy i przyjęcia towaru, jednocześnie skracając czas ich weryfikacji.



Zautomatyzowana identyfikacja i archiwizacja skanów i wydruków to główne obszary, w które 65% przedsiębiorstw handlu detalicznego z sektora MŚP już zainwestowało lub zamierza to zrobić w ciągu najbliższych trzech lat. Technologia rozpoznawania znaków i automatycznego skanowania jest kolejnym krokiem ułatwiającym i podnoszącym jakość obsługi klienta, w którą zainwestowało już 53% respondentów z sektora MŚP.